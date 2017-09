2:1-Führung gegen Portugal

16.09.2017 Oeiras. Das deutsche Davis-Cup-Team steht dicht vor dem Klassenerhalt. In der Relegationspartie in Portugal ist die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes durch einen Sieg im Doppel mit 2:1 in Führung gegangen.

Jan-Lennard Struff und Davis-Cup-Debütant Tim Pütz setzten sich am Samstag gegen Joao Sousa und Gastao Elias in 3:37 Stunden 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch. Damit fehlt dem Team von Bundestrainer Michael Kohlmann noch ein Sieg aus den beiden Einzeln am Sonntag für den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen. Nominiert waren Struff gegen Joao Sousa und Cedrik-Marcel Stebe gegen Pedro Sousa. Änderungen sind allerdings noch kurzfristig möglich. (dpa)