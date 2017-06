3:1 gegen Frankreich

04.06.2017 Viana do Castelo. Die deutschen Volleyballerinnen haben das Ticket für die WM-Endrunde 2018 in Japan gelöst.

Beim Qualifikationsturnier im portugiesischen Viana do Castelo gewann die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski auch ihr fünftes und letztes Spiel gegen Frankreich mit 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17) und blieb damit in dem Sechser-Feld von Pool F als einziges Team ungeschlagen. Nach den Erfolgen in den Tagen zuvor gegen Slowenien, Estland, Portugal und Finnland hätten der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) um Spielführerin Maren Brinker bei ihrem finalen Auftritt vor 350 Zuschauern im Centro Cultural aber auch nur zwei gewonnene Sätze gereicht, um bei den Weltmeisterschaften im kommenden Jahr sicher dabei zu sein.

Koslowski, der in Doppelfunktion auch den Bundesligisten und deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin betreut, hatte nach den Rücktritten einiger älterer Spielerinnen den Kader des WM-Neunten von 2014 neu formieren müssen. Mit der insgesamt zwölften Teilnahme an den Titelkämpfen hat die verjüngte Formation die erste Bewährungsprobe bestanden. (dpa)