Testspiele

19.05.2017 Münster. Die deutschen Volleyballerinnen haben das erste von zwei Testspielen gegen Ungarn an diesem Wochenende für sich entschieden. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski siegte in Münster mit 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:17).

Dabei hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) den ersten Satz trotz einer 8:3-Führung verloren, sich aber dann schnell wieder gefangen.

Die zweite Begegnung wird am Sonntag (16.00 Uhr) in Oldenburg ausgetragen. Die Partien dienen dem nach dem Abgang einiger Leistungsträgerinnen verjüngten Team um die neue Spielführerin Maren Brinker (Schwerin) zur Vorbereitung auf die WM-Qualifikation vom 31. Mai bis 4. Juni im portugiesischen Viana do Castelo. Bis dahin muss der bisherige 18er-Kader noch auf 14 Spielerinnen reduziert werden. (dpa)