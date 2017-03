Dämpfer in WM-Qualifikation

19.03.2017 Sotschi. Die Hoffnungen der deutschen 15er-Nationalmannschaft auf die erstmalige Qualifikation für eine Rugby-Weltmeisterschaft haben einen weiteren herben Dämpfer erhalten.

Eine Woche nach der 15:32-Niederlage gegen Spanien unterlag die Mannschaft von Trainer Kobus Potgieter in Sotschi auch Gastgeber Russland klar mit 25:52 (7:12). Es war für die vom Verletzungspech verfolgten Deutschen nach dem erwarteten 6:50 bei Europameister Georgien bereits die dritte Niederlage auf dem schweren Weg zur WM 2019 in Japan.

Da sich die Russen auch noch einen offensiven Bonus-Punkt sichern konnten, zogen sie in der Tabelle zunächst am bisher drittplatzierten Team des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) vorbei. Immerhin stand für die ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft schon vor dem letzten Vorrunden-Spiel der vorzeitige Klassenverbleib fest.

Denn das DRV-Team hatte in der Rugby Europe Championship, in der auch der EM-Champion gekürt wird, zuvor Heimsiege gegen Rumänien (41:38) und Belgien (34:29) gefeiert - und bleibt deshalb auch im WM-Rennen. In der WM-Ausscheidung 2015 war die DRV-Auswahl knapp gescheitert. (dpa)