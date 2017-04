14.04.2017 Venlo. Die deutschen Hockey-Damen haben auch das dritte Länderspiel innerhalb von drei Tagen gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders bezwang in Venlo in den Niederlanden das belgische Nationalteam mit 4:3 (0:1).

"Das war eine absolute Top-Leistung. Immerhin hatten wir zuletzt ganz viel Verletzungspech. Uns fehlen ein Dutzend A-Kaderspielerinnen", sagte Mülders nach der erfolgreichen Aufholjagd.

Nike Lorenz (40. Minute), Hanna Valentin (53.), Pahila Arnold (58.) und Marie Mävers (59.) erzielten die Tore für das stark verjüngte deutsche Team, das sieben Minuten vor Schluss noch mit 1:3 zurücklag. Belgien ist zum Abschluss der Länderspiel-Serie am Samstag an gleicher Stelle erneut Gegner der DHB-Auswahl.

Zuvor hatte es in Düsseldorf gegen Irland zwei Siege am Mittwoch mit 3:0 und am Donnerstag mit 3:1 gegeben. Irland ist bei der World League im Juli in Johannesburg und auch bei der Europameisterschaft Ende August in Amstelveen Vorrundengegner des DHB-Teams. (dpa)