18.11.2017 Auckland. Deutschlands Hockey-Damen sind am Samstag in Auckland/Neuseeland mit einem 2:0 (0:0)-Sieg über England in das World-League-Finale der acht weltbesten Mannschaften gestartet.

Charlotte Stapenhorst (51. Minute) und Nike Lorenz (56.) erzielten die Tore für das Team von Xavier Reckinger bei dessen Debüt als Chefoach. "Das Ergebnis ist sehr gut für uns. Das da noch Luft nach oben ist, ist ganz normal nach einer so langen Länderspielpause nach der EM Ende August", sagte der 33 Jahre alte Belgier.

Der Olympia-Dritte, in dessen Reihen Annika Sprink nach einem im Olympia-Halbfinale erlittenen Kreuzbandriss ihr Comeback feierte, zeigte vor allem in der Defensive eine starke Leistung. "England ist eine extrem starke Mannschaft. Das muss man erst einmal so schaffen", sagte Kapitänin Janne Müller-Wieland.

Neben den Engländerinnen, die im Vorjahr mit nahezu identischem Kader als Großbritannien Olympiasieger wurden, trifft die deutsche Auswahl in der Vorrunde noch auf China und Titelverteidiger Argentinien. (dpa)