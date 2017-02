Wettbewerb von Großschanze

28.02.2017 Lahti. Wie erwartet gehen die deutschen Nordischen Kombinierer im WM-Einzel mit dem Springen von der Großschanze in Top-Besetzung auf Medaillenjagd. Bundestrainer Hermann Weinbuch schickt Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle in das WM-Rennen am Mittwoch.

Das Quartett hatte am vergangenen Sonntag Gold im Teamwettbewerb gewonnen und zwei Tage zuvor im Einzel von der kleinen Schanze für einen historischen Vierfach-Triumph gesorgt. Die erneut favorisierten DSV-Athleten verzichteten am Dienstag bei dichtem Nebel auf das Sprungtraining und absolvierten nur eine lockere Laufeinheit in der Loipe. "Die Jungs brauchen nach den anstrengenden Tagen eine Pause", sagte Weinbuch. (dpa)