BONN. Nach dem rasanten 1:1 gegen Spanien trifft die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag auf Rekordweltmeister Brasilien. Die Südamerikaner wollen Revanche nehmen für das 1:7 im Halbfinale der Heim-WM 2014.

Von Guido Hain, 25.03.2018

Es gibt diese Augenblicke, da können selbst gestandene Männer ihre kindliche Begeisterung nur mit großer Mühe zurückhalten. Wie beim Erblicken einer Carrerabahn etwa. Aber auch der Fußball bietet da viele Beispiele. Mats Hummels jedenfalls versuchte an diesem späten Freitagabend in Düsseldorf erst gar nicht, sein Entzücken unter dem Mäntelchen irgendwelcher Worthülsen zu verbergen. Er entpuppte sich als Fan, so als habe er gerade ein mitreißendes Fußballspiel von der Tribüne aus betrachtet – mit wehender Fahne in der Hand. Dass diese Fahne nicht nur in Schwarz-Rot-Gold leuchtete, sondern auch in schlichtem Gelb und Rot daherkam, ließ Hummels im zugigen Presseraum der Esprit Arena gleich erkennen. Die deutsche Mannschaft hatte ja einen Plan verfolgt. „Energisch zu pressen, voll draufzugehen“, von der ersten Sekunde an, so, meinte Hummels, lautete das risikobehaftete Vorhaben im ersten Testspiel des WM-Jahres gegen Spanien (1:1).

Doch die Spanier spielten da nicht mit, besser gesagt: sie spielten so gut mit, dass es den Deutschen jegliche Freude am kompromisslosen Anrennen nahm, wenn die Gäste tief in ihrer eigenen Hälfte im Ballbesitz waren. Hummels zeigte sich also schwer angetan vom Vortrag der Spanier. Sie hätten „auf fantastische Weise gekontert“. Nein, das habe er so noch nicht erlebt. Und Hummels, der Weltmeister und Bayern-Abwehrchef, hat schon so einiges mitgemacht. Der 29-Jährige war beeindruckt von einem Gegner, der das „beste Herausspielen“ zeigte, das er jemals auf dem Platz miterlebt habe. „Die Spanier haben das fantastisch gemacht.“

Das eigene Pressing verpuffte so gegen den versierten und virtuosen Weltmeister von 2010. Und trotz anfänglich leichtem Schwindelgefühl, das die deutschen Spieler bei dem iberischen Wirbelfußball da so befallen haben muss, geriet Hummels auch mit Blick auf die eigene Mannschaft ins Schwärmen und Schwelgen. Sein Münchner Spezi Thomas Müller hatte es ihm besonders angetan. „Thomas übt solche Schüsse, er trainiert das. Er hat sich das durch Fleiß angeeignet“, sagte der gebürtige Bensberger und bezog sich damit auf Müllers wundervollen Treffer zum 1:1 (35.). „Viele Zuschauer denken, die Spieler können das einfach seit der Geburt, aber da steckt viel Arbeit dahinter.“

Es war keiner dieser typischen Müller-Treffer, die er bevorzugt in Tornähe mit seinen langen Haxen irgendwie hineinwurschtelt. Es komme nicht alle Tage vor, dass „ich von außerhalb des Strafraums so leicht aussehend treffe“, sagte der 28-Jährige selbst über seinen Kunstschuss aus mehr als 20 Metern, mit dem er die frühe Führung der Gäste durch Rodrigo Moreno (6.) egalisierte. Dann verriet er: „Beim Aufwärmen habe ich den Schuss schon geübt, da war er noch ein bisschen zu flach. Schön, dass es so geklappt hat.“ Letztlich trug Müller damit dazu bei, dass sich, wie Bundestrainer Joachim Löw später anmerkte, „ein hervorragender Test“ auf einem „sehr hohen Niveau von beiden Mannschaften“ entwickelte.

Und irgendwie hatte auch Müllers früherer Auswahlkollege Lukas Podolski seinen Anteil an einem unterhaltsamen Abend. Der Münchner spielte nämlich mit den Schienbeinschonern des Kölners, die der irgendwann mal liegengelassen hatte in der Kabine. An diesem Dienstag jedoch werden die Schoner nicht erneut Müllers Unterschenkel zieren. Er hat ebenso wie Mesut Özil eine Schaffenspause von Löw erhalten, der mit dem DFB-Tross direkt nach dem Spanien-Spiel nach Berlin flog.

Es ist nicht einmal unwahrscheinlich, dass sich auch in der Hauptstadt Begeisterung ausbreitet. Denn an diesem Dienstag geht es für die deutschen Elitekicker gleich weiter mit dem nächsten Klassiker: gegen Brasilien. Das weckt natürlich Erinnerungen an eine rauschende Ballnacht, in der nur eine Mannschaft die Führung auf dem Parkett übernommen hatte. Sommer 2014. Belo Horizonte. WM-Halbfinale. Deutschland gegen Brasilien – 7:1! Ein Ereignis, fest verankert im Bewusstsein beider Nationen. Oder? „Nein“, entgegnete Hummels, „daran denken wir nicht.“ Er sagte das mit einem Lächeln.

Sein Trainer wurde da schon etwas pathetischer. Dieses Spiel sei ein Thema für die nächsten zehn, 20, 30 Jahre. „Das ist ein Jahrhundertthema“, hob Löw an. Und: „Selbst ich schaue mir manchmal noch die Tore an. Wenn man im WM-Halbfinale gegen den Gastgeber 7:1 gewinnt, bleibt das in Erinnerung.“

Im Fernsehen hatte sich auch Ilkay Gündogan dieses Fußball-Monument angesehen. Damals staunte er wie ein Bub am Tag der Einschulung. „Wir saßen ungläubig vor dem Fernseher“, berichtete er in Berlin. Er wird im Olympiastadion gegen die Selecao ebenso zur Startelf gehören wie Leroy Sané und der Berliner Marvin Plattenhart, der Jonas Hector ersetzen wird. Gündogan, einer dieser Lieblings-Lieblingsspieler von Manchester Citys Trainer Pep Guardiola, erhielt von Löw als Vertreter des angeschlagenen Sami Khedira eine Einsatzgarantie. Der frühere Dortmunder gilt als Herausforderer von Khedira und Toni Kroos im defensiven Mittelfeld.

Das Gute am Fußball sei ja, sagte Gündogan und wurde dabei fast philosophisch, „dass es immer eine zweite, dritte Chance gibt“. Er meinte damit die Brasilianer, die immer noch mit dem Trauma von damals zu kämpfen haben. Doch es war ein Satz, der auch auf seine Karriere zutrifft. Verletzungen pflastern den Weg des hochveranlagten Mittelfeldtechnikers. Ein Platz im WM-Kader wäre ihm sehr zu gönnen. Gegen Brasilien könnte er einen weiteren Schritt nach Russland machen.