Badminton-Europameisterschaft

26.04.2017 Kolding. Bei den Badminton-Europameisterschaften im dänischen Kolding haben die beiden deutschen Einzelmeister Fabian Roth und Luise Heim jeweils das Achtelfinale erreicht.

Der an Position acht gesetzte Roth (21) besiegte U19-Europameister Toma Junior Popov aus Frankreich mit 21:12, 21:17.

Die ebenfalls 21-jährige Luise Heim gewann gegen die Irin Rachel Darragh mit 21:12, 21:11. Ebenfalls in die Runde der letzten 16 ist der 33-jährige Marc Zwiebler vorgedrungen. Der an Position drei gesetzte Europameister von 2012 besiegte in der zweiten Runde den Engländer Toby Penty mit 21:10, 21:15. Zwiebler hatte erst am Wochenende angekündigt, im August nach der WM seine internationale Karriere zu beenden. (dpa)