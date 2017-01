22.01.2017 Zwei Tage nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Ingolstadt melden sich die Haie mit einem verdienten 2:1-Erfolg über die Düsseldorfer EG zurück.

Die jüngsten beiden Duelle hatte der KEC gegen den Lokalrivalen noch verloren. Dieses Mal hatten sich die Gäste vorgenommen, früh in Führung zu gehen. Dies gelang trotz guter Chancen nicht. Zunächst hatten die Haie bei zwei Pfostenschüssen von Alexander Sulzer (6.) und Max Reinhart (8.) Pech, dann brachten sie bei doppelter Überzahl die Scheibe nicht gefährlich genug vor das Düsseldorfer Tor.

Zwar dominierten die Haie die Begegnung, Zählbares gelang den Kölnern aber nicht. Dies rächte sich fast noch vor der ersten Pause, als gleich zwei Haie auf der Strafbank saßen und die DEG ihrerseits gleich 90 Sekunden lang mit doppelter Überzahl angriff. Die Haie überstanden diese Phase und hatten bei einem Penalty von Johannes Salmonsson die große Chance zur Führung. Der Schwede spielte Torhüter Mathias Niederberger gut aus, traf aber die Scheibe nicht richtig und vergab. Bei einem weiteren Kölner Überzahlspiel krachte der Puck zum dritten Mal an den Pfosten.

In der 34. Minute klappte es endlich, Kölns Torhüter Gustaf Wesslau spielte die Scheibe aus der Abwehrzone, Philip Gogulla lief links mit dem Puck davon und passte dann quer vor das Tor, wo Nico Krämmer zum 0:1 einschoss. Die Haie drückten auf den zweiten Treffer und machten ihn. Fredrik Eriksson traf in Überzahl von der blauen Linie. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet und dann endlich zwei Tore geschossen“, sagte Stürmer Nick Latta.

Defensiv-Taktik der Kölner Haie geht auf

Im Schlussdrittel wurde es noch einmal spannend, als Moritz Müller auf die Kölner Strafbank musste und Max Kammerer zum 1:2 traf. Nun wurde es hitzig, bei Situationen vor den Torhütern kam es immer wieder zu Rangeleien. Das nächste Powerplay ging an Köln, die Haie versuchten es mit Schüssen von Christian Ehrhoff und Shawn Lalonde, konnten die Gelegenheit aber nicht nutzen. Düsseldorf hatte sieben Minuten vor Schluss eine weitere Chance durch Kammerer.

Köln stellte sich mit fünf Mann vor das eigene Tor, um nur Schüsse von der Seite zuzulassen. 70 Sekunden vor dem Ende ging Niederberger vom Eis, Düsseldorf nun mit sechs Feldspielern. Doch die Haie hatten mit der Taktik Erfolg, in der Mitte war kein Platz, Schüsse wurden von Wesslau abgeblockt. So verstrichen die Sekunden und die Haie gingen als Sieger vom Eis. „Es war ein umkämpftes Derby mit zwei starken Torhütern. Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen“, so Kämmerer.