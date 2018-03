DFB-Länderspiel

Bonn. In der Partie an diesem Freitag in Düsseldorf gegen Spanien kehrt der Kölner Jonas Hector nach langer Pause in die Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Joachim Löw schwört seine Spieler in einer flammenden Rede auf die WM ein.

Von Guido Hain, 23.03.2018

Dass wunderbare Spieler nicht naturgemäß das Talent mitbringen, ebenso wunderbare Trainer zu werden, davon gibt es in der Geschichte des Fußballs reichlich Beispiele. Als sich der junge Jonas Hector vor Jahren von seinem Heimatverein SV Auersmacher aufmachte, bei den großen Bayern sein linkes Füßchen in die Tür zu bekommen, wurde er recht schroff abgewiesen. Und es war nicht einmal die stargetränkte Profitruppe, in der er da vorspielen durfte. Das Probetraining, das für Hector letztlich kein glückliches Ende bereithielt, leitete Mehmet Scholl, damaliger Trainer der Münchner Reserve, der zuletzt jahrelang als TV-Experte viel Gift unters Fußballvolk versprühte.

Für Hector jedoch war Scholls fußballerische Kurzsichtigkeit das große Glück. Er ging zum 1. FC Köln, kämpfte sich in die erste Mannschaft hoch – und wurde zum Nationalspieler. Zu einem unverzichtbaren, wie sich herausstellen sollte. In seinem Amt als Verteidigungsminister auf der linken Seite hat er in der Nationalmannschaft eine Nische entdeckt, von der sich seit Jahren adäquate Besetzungen fernhielten (es sei denn Philipp Lahm spielte auf dieser von ihm wenig geschätzten Seite).

Wie unabkömmlich Hector für die Eliteauswahl ist, zeigte sich vor allem nach seiner Verletzung im Spätsommer. Im Spiel des FC gegen den FC Arsenal hatte er sich einen Riss der Syndesmose am rechten Sprunggelenk zugezogen. Seine erste längere Pause in diesem schnelllebigen Geschäft folgte.

Hector geht trotz langer Verletzung als Gewinner hervor

Und Bundestrainer Joachim Löw experimentierte, probierte Spieler wie den Berliner Marvin Plattenhardt und den Leipziger Marcel Halstenberg aus. Neue Erkenntnisse gewann er nicht. Hector, der Dauerbrenner, der seit dem WM-Titelgewinn in Brasilien die meisten Länderspiele absolvierte (sein Debüt feierte er im November 2014), geht selbst als Patient im Wartezimmer, wenn man so will, als Gewinner aus der für ihn unbekannten Situation heraus. Hectors bislang letztes Länderspiel liegt beinahe sieben Monate zurück. Bei der Partie an diesem Freitag in Düsseldorf gegen Spanien (20.45 Uhr/ARD) könnte er zurückkehren in die Nationalelf.

Hector arrangierte sich gleich mit der langen Pause. Ohne zu verzweifeln. Bei seinem Besuch des Länderspiels im November gegen Frankreich sagte er: „Es ist meine erste Verletzung, deshalb konnte ich damit gut umgehen.“ Da lag das Arsenal-Spiel zwei Monate zurück. Seit einigen Wochen spielt der 27-Jährige wieder – bei seinem Club in Köln. Unter Trainer Stefan Ruthenbeck beackert er die linke Seite, nachdem ihn Peter Stöger zuvor ins Mittelfeld verpflanzt hatte.

Noch allerdings sei Hector nicht bei 100 Prozent, wie Ruthenbeck in dieser Woche anmerkte, er habe noch Schwankungen in seinem Spiel, das sei jedoch normal. Trotz allem: „Der Junge bringt so viel Herzblut mit und gehört fast immer zu den laufstärksten Spielern. Von daher: guter Junge.“ Einer, für den harte Arbeit keine Qual, sondern die Voraussetzung für seinen Job auf höchstem Niveau ist. Der Saarländer, in Köln längst heimisch geworden, ist keiner dieser Hacke-Spitze-eins-zwei-drei-Profis, die mit wildgefärbten Haaren und Tattoos mit dieser Glitzerwelt des Fußballs hemmungslos verschmelzen.

Auch im Spiel nach vorn dazugelernt

Hector neigt nicht zum Schweben über den Dingen – weder auf dem Platz noch daneben. Ein ehrlicher Malocher, der sich mit Einsatz, Übersicht und guter Technik zu einem Unverzichtbaren entwickelt hat. Für den FC ohnehin. Und auch in der Nationalmannschaft liefert er, der inzwischen ganz nach Löws Gusto wirkt, zuverlässig solide Leistungen ab. Mindestens. Er hat auch im Spiel nach vorn, wie es der Bundestrainer immer wieder fordert, dazugelernt. Geht mehr in die Tiefe, wagt mehr in der Offensive.

Diese Vorzüge haben selbst das Interesse der Branchengrößen wie Bayern, Dortmund und Juventus Turin geweckt. Die Münchner sollen bereits Gespräche mit ihm geführt haben. Ein Wechsel wäre ein weiterer Schritt einer ungewöhnlichen Karriere, in der Hector nie in einer Juniorennationalmannschaft stand.

Klar ist aber auch, dass Hector Vertrauen spüren muss. Bei der EM vor zwei Jahren etwa taute er in einer kleinen Gesprächsrunde erst auf, als ein ihm bekannter Kollege aus Saarbrücken im saarländischen Dialekt einhakte. Interviews sind für Hector, der frisch geduscht mit Bart und Brille eher daherkommt wie ein Mathestudent vor der Zwischenprüfung, reine Pflichterfüllung.

Ein Lautsprecher ist er nicht. Die Bewertung seiner eigenen Leistung überlässt er lieber anderen. Wie seinem Heimtrainer. Dass Hector, der in der Tat Betriebswirtschaftslehre an einer Fernuniversität studiert, die Berechtigung für das Weltturnier in Russland erhält, steht für Stefan Ruthenbeck außer Frage. „Alles andere würde mich verwundern, weil er ja auch vor seiner Verletzung absoluter Stammspieler war. Er ist ein Musterprofi. Er gehört in die erste Elf“, sagte der FC-Trainer. Sätze, die Hector so nie über sich formulieren würde.