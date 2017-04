GA-Staffel beim Bonn-Marathon

Bonn. Mit Ex-Europameister Jan Fitschen werden Hanna Dahm, Thomas Scholtes und Sebastian Häneli Zweite der Firmenwertung. Sie hatten die Startplätze bei der GA-Aktion "Staffelmarathon mit Jan Fitschen" gewonnen.

Von Berthold Mertes und Bernd Joisten, 02.04.2017

Strahlende Gesichter, gute Laune und ein unvergessliches Erlebnis: Hanna Dahm aus Andernach, der Königswinterer Thomas Scholtes und Sebastian Häneli aus Hennef werden diesen Marathon-Sonntag besonders gut in Erinnerung behalten. Die drei Laufbegeisterten hatten bei der GA-Aktion "Staffelmarathon mit Jan Fitschen" die Startplätze im Team mit dem ehemaligen 10 000-Meter-Europameister gewonnen - und schafften mit einer Gesamtzeit von 3:15:04 Stunden in der Firmenwertung als GA-Staffel sogar den zweiten Platz.

"Wir hatten mächtig Spaß", sagte Fitschen, der den ersten Streckenabschnitt absolviert hatte. An Position zwei lief Sebastian Häneli, an drei Scholtes - und last but not least die Frau im Team den Schlussabschnitt, der mit zwölf Kilometern am längsten ausfällt. Motto: das Beste zum Schluss. "Wir wollten ihr das Vergnügen gönnen, vor den meisten Zuschauern zu laufen", meinte Fitschen stellvertretend für die drei Gentlemen im Team.

2006 hatte Fitschen Leichtathletikgeschichte geschrieben, als er bei den Europameisterschaften in Göteborg die favorisierten Konkurrenten aus Spanien hinter sich ließ und in 28:10,94 Minuten den Titel gewann. Im Zustandekommen erinnerte vieles an den Olympiasieg Dieter Baumanns 1992 in Barcelona vor den als unschlagbar eingeschätzten Kenianern.

Fitschen ist Diplom-Physiker, doch sein Geld verdient er nach wie vor mit dem Lausport. In erster Linie als Markenbotschafter für seinen Ausrüster, aber auch mit Einsätzen wie dem in Bonn. Mit seiner offenen und gewinnenden Art ist der 39-jährige prädestiniert dafür. Zudem hält er Vorträge und hat ein Buch über die Erlebnisse während seiner zahlreichen Trainingslageraufenthalte in Kenia geschrieben.

Sportlich ist Fitschen, der 2013 seine Profikarriere beendete, immer noch gut in Schuss. Er lief den ersten Teilabschnitt der Staffel, der 9,3 Kilometer betrug, in 33:51 Minuten. Fitschen meinte: "Das war ganz okay. Aber viel wichtiger war unser gemeinschaftliches Lauferlebnis. Der Bonn-Marathon hat Riesenlaune gemacht."

Am Sonntagmorgen hatte das Team gemeinsam eine Streckenplanung erarbeitet und sich zusammen eingelaufen. Hinterher lobte Fitschen die Volksfestatmosphäre: "Die Stimmung an der Strecke war perfekt."

Voll des Lobes war Sebastian Häneli aus Hennef. Der 36-Jährige hatte sich bereits für den Halbmarathon angemeldet, als er von der Staffelaktion erfuhr. "Als ich am Montag dann die Info vom General-Anzeiger erhielt, dass ich im Fitschen-Team bin, war ich überglücklich." Der gebürtige Frankfurter hat schon an etliche Laufveranstaltungen teilgenommen. "Die Stimmung in Bonn war super", meinte er und sprach von "Tausenden gut gelaunter Zuschauer an der Strecke, die einen angefeuert haben".

Fitschen erlebte Häneli "als sehr sympathischen und natürlichen Menschen". Mit dem ehemaligen Spitzenathleten, der auch mit einer Marathon-Bestzeit von 2:13:10 Stunden notiert ist, im Team gelaufen zu sein, wird für den Hennefer ein einzigartiges Erlebnis bleiben. "Das war etwas ganz Besonderes für mich. Der gemeinsame Zieleinlauf war dann das i-Tüpfelchen", sagte Häneli.

Hanna Dahm machte auf ihrem Zwölf-Kilometer-Abschnitt in guten 55:31 Minuten dann sogar den Treppchenplatz in der Firmenwertung klar. Der verdiente Lohn für das Quartett: ein großer Präsentkorb. "Ich möchte mich für diese Erfahrung bedanken", resümierte Dahm. Und ergänzte glückselig: Als Schlussläuferin zu fungieren, war unbeschreiblich."