2020 Spielbetrieb möglich

David Beckham wird mit einer Gruppe von weiteren Investoren Anteilseigner eines Profi-Fußballteams IN Miami.

30.01.2018 David Beckham hat nach fast vier Jahren Arbeit den Zuschlag für ein Team in der nordamerikanischen MLS erhalten. Nach dem holprigen Start stehen die Vorzeichen für eine erfolgreiche Zukunft in Miami gut.

Miami (dpa) – Superstars aus Film, Musik und Sport gratulierten David Beckham zu seinem schillernden Manager-Coup. Auch dank Englands ehemaligem Fußballstar gibt es im heißen Miami neben Glamour und Sonne satt in Zukunft auch wieder Profifußball in der nordamerikanischen Liga MLS.

Schauspielerin Jennifer Lopez, Super-Bowl-Sieger Tom Brady, Rapper Jay-Z, Olympiasieger Usain Bolt und PSG-Stürmer Neymar feierten Beckham und seine Investorengruppe in einer Videobotschaft.

Für den 42 Jahre alten Beckham war die offizielle Bekanntgabe eines Profiteams in Miami das Resultat von fast vier Jahren Arbeit. "Unsere Mission, einen MLS-Klub nach Miami zu bringen, ist damit vollbracht. Wir sind sehr zufrieden, dankbar und aufgeregt", sagte der frühere Kapitän von Englands Nationalteam vor geladenen Gästen in Miami.

Weitere Details wie Teamname, Logo oder Vereinsfarben würden später bekanntgegeben, hieß es in einer Liga-Mitteilung. Auch der Zeitpunkt, wann die Mannschaft den Spielbetrieb aufnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der "Miami Herald" berichtete, dass das geplante neue Stadion erst 2021 zur Verfügung stehen wird. Das Team könnte jedoch bereits 2020 in einem temporären Stadion den Liga-Spielbetrieb aufnehmen, sagte MLS-Commissioner Don Garber.

Das geplante fußballspezifische Stadion soll im Kern der US-Ostküstenmetropole erbaut werden und Platz für 25 000 Zuschauer bieten. Die Kosten für das Bauprojekt sind mit 225 Millionen Dollar veranschlagt. Die Stadionfrage konnte von der Investorengruppe im vergangenen Jahr gelöst werden.

"Wir verdienen ein Fußball-Team", sagte Mitbesitzer und Geschäftsmann Jorge Mas. "Miamis kulturelles Mosaik, die lateinamerikanische Gemeinschaft, der gesamte Mix – Fußball liegt (der Stadt) im Blut." Beckham, der 2007 von Real Madrid zu Los Angeles Galaxy wechselte, arbeitet seit 2014 an dem Projekt. Nach seinem Karriereende zog der frühere Spieler von Manchester United eine Vertragsoption, die ihm den Besitz eines Teams zum einem reduzierten Preis garantierte.

"Als ich den Zuschlag für ein Team erhielt, gab es nur eine Stadt für mich – nur eine Stadt. Und das war hier", sagte Beckham über seine Entscheidung, ein Team in Miami zu etablieren. "Es war schwierig von Zeit zu Zeit (…) - aber ich habe nicht aufgegeben".

Für Miami ist das neue Team eine Rückkehr in die MLS. Zwischen 1998 und 2001 spielte mit Miami Fusion bereits ein Team aus der Region in der Profi-Liga. Das Team wurde aufgrund schlechter Zuschauerzahlen eingestellt. Aktuell spielen 22 Mannschaften in der MLS. Im diesem Jahr kommt mit Los Angeles FC ein weiteres Team hinzu. Im vergangenen Monat erhielt zudem Nashville im US-Bundesstaat Tennessee den Zuschlag für ein Erweiterungs-Team. (dpa)