03.02.2018 Berlin. Drei Topmannschaften bekommen es mit Abstiegskandidaten zu tun. Am Abend steht ein Kampf um die Champions-League-Plätze an. Vorher gibt es am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg ein brisantes Debüt und ein Wiedersehen.

Der umstrittene neue VfB-Stuttgart-Coach Tayfun Korkut hofft ein glückliches Debüt. Für Bayern München, den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Das Wichtigste zu den sechs Samstagspartien des 21. Bundesliga-Spieltags:

BRISANT: Viele Stuttgarter Fans sind sauer, dass der Aufstiegsheld Hannes Wolf durch Korkut ersetzt wurde. Der Ex-Trainer von Leverkusen, Kaiserslautern und Hannover steht zudem gleich vor einer Herausforderung: Die auswärtsschwachen Schwaben müssen am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg antreten, der sich unbedingt weiter von der Abstiegsregion und dem VfB distanzieren will. Stuttgarts Mario Gomez trifft dabei erstmals auf sein Ex-Team, das er kurz vor Weihnachten überraschend verließ.

Interessant ist auch, ob 1899 Hoffenheim seinen Negativtrend beenden kann. Der Vorjahrs-Vierte hat seit vier Partien nicht mehr gewonnen und ist derzeit nur Neunter. Leicht wird es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann nicht: Es muss auswärts bei Hertha BSC ran.

DAVID GEGEN GOLIATH: In drei Partien sind die Rollen klar verteilt. Die Topclubs FC Schalke 04, Bayer Leverkusen und FC Bayern bekommen es mit Gegnern aus dem Tabellenkeller zu tun. Die Münchner spielen beim FSV Mainz, der 30 Punkte weniger hat als der Rekordmeister. Schalkes Kontrahent ist Werder Bremen, das auf dem Relegationsrang steht und in diesem Jahr noch nicht gewinnen konnte. Unangenehmer ist Leverkusens Aufgabe: Das Team von Trainer Heiko Herrlich spielt beim SC Freiburg, der zuletzt in starker Form war.

TOPSPIEL: Ab Abend (18.30 Uhr) geht es um die Champions-League- Ränge. Vizemeister RB Leipzig tritt bei Borussia Mönchengladbach an, das nur einen Punkt weniger hat als die Sachsen. Gladbach hat allerdings große Personalprobleme. Neben Offensivspieler Raffael fallen acht weitere Profis aus. Die Gäste müssen weiter ohne Emil Forsberg auskommen, Naby Keita sollte hingegen wieder fit sein. Ob Leihspieler Ademola Lookman gleich sein Debüt gibt, ist unklar. (dpa)