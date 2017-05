29.05.2017 Paris. Am zweiten Tag der French Open müssen die Zverev-Brüder erstmals in Paris auf die roten Sandplätze. Auch der Titelverteidiger ist dann erstmals gefordert.

Nach dem frühen Aus von Angelique Kerber ruhen die deutschen Tennis-Hoffnungen bei den French Open heute auf Alexander Zverev. Auch die ersten Topstars der Branche greifen ins Geschehen ein.

DIE DEUTSCHEN

Aus deutscher Sicht steht der erste Auftritt von Hoffnungsträger Alexander Zverev im Fokus. Der Hamburger bekommt es auf dem Centre Court am späten Nachmittag mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun. Keine leichte Aufgabe für die Nummer zehn der Welt, die bei einem Grand Slam noch nie die zweite Woche erreicht hat. Außer dem 20 Jahre alten Zverev sind von den deutschen Tennisprofis dessen Bruder Mischa gegen den Italiener Stefano Napolitano sowie bei den Damen Andrea Petkovic gegen Varvara Lepchenko aus den USA und Carina Witthöft gegen die Amerikanerin Lauren Davis im Einsatz.

DIE FAVORITEN

Mit Spannung wird der erste Auftritt von Novak Djokovic unter seinem neuen Coach Andre Agassi erwartet. Der serbische Titelverteidiger trifft auf den Spanier Marc Granollers. Auch bei den Damen startet die Siegerin des vergangenen Jahres. Die Spanierin Garbiñe Muguruza spielt im ersten Spiel des Tages auf dem Court Philippe Chatrier gegen die italienische Altmeisterin Francesca Schiavone.

UND SONST NOCH?

Obwohl er in diesem Jahr noch kein Match in Paris bestritten hat, steht Rafael Nadal schon jetzt überall im Fokus. Beim Training des Spaniers am Sonntag war der Andrang am Platz riesig. Nun hat das Warten ein Ende. Am Montag beginnt Nadal seine Jagd auf den zehnten Titel in Paris gegen den Franzosen Benoit Paire. (dpa)