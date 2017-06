06.06.2017 Paris. Die French Open gehen mit den Viertelfinals in die entscheidende Phase. Titelverteidiger Novak Djokovic steht dabei in Paris vor einem echten Härtetest.

Jetzt wird es richtig ernst bei den French Open. Mit den ersten Viertelfinals biegt das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison auf die Zielgerade ein.

DAS SPIEL DES TAGES

Dominic Thiem gegen Novak Djokovic heißt das Topduell in Paris. Titelverteidiger Djokovic steht vor dem ersten Härtetest. Denn der Österreicher Thiem zeigt sich bislang im Stade Roland Garros in bestechender Form. Der 23-Jährige ist in der französischen Hauptstadt noch ohne Satzverlust. Djokovic hat sich von Runde zu Runde gesteigert und nähert sich seiner Bestform. Diese wird er benötigen, um gegen Thiem ein vorzeitiges Aus zu verhindern.

DER PUBLIKUMSLIEBLING

Alles Kristina Mladenovic, oder was? An der Französin kommt in Paris im Moment niemand vorbei. Die Zuschauer lieben die 24-Jährige und haben sie bislang auf einer Welle der Begeisterung durch das Turnier getragen. Schließlich ist die Sehnsucht nach dem ersten Titel einer Französin beim Heim-Grand-Slam seit 17 Jahren groß. Damals gewann Mary Pierce. Mladenovic bekommt es ab 14.00 Uhr mit der Schweizerin Timea Bacsinszky zu tun.

DER MEGASTAR

Was Rafael Nadal bislang in Paris für Tennis spielt, das ist einfach atemberaubend. Gerade einmal 20 Spiele hat er in seinen vier Partien abgegeben, die Gegner nach Belieben dominiert. Das dürfte sich gegen seinen Landsmann Pablo Carreno Busta nicht ändern. Schon der Verlust eines einzigen Satzes käme einer Überraschung gleich. (dpa)