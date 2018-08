Bahnrad und Schwimmen

06.08.2018 Glasgow. Im Schwimmen und Bahnrad haben die deutschen Athleten bei den European Championships in Glasgow am Montag Medaillenchancen. Für die Wasserspringer beginnen die Wettkämpfe in Edinburgh.

Am fünften Tag der European Championships in Glasgow ruhen die deutschen Gold-Hoffnungen auf Schwimmern und Bahnradsportlern.

Die Highlights des Tages in der Übersicht:

BAHNRADSPORT: Der Montag könnte für den Bund Deutscher Radfahrer ein sehr erfolgreicher Tag im Oval werden. Die Berliner Roger Kluge und Theo Reinhardt sind Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren und gehören im Madison zu den Favoriten. Miriam Welte aus Kaiserslautern startet als Titelverteidigerin im 500-Meter-Zeitfahren, in dem sie auch amtierende Weltmeisterin ist. Ex-Weltmeister Stefan Bötticher aus Chemnitz siegte in der Sprint-Qualifikation und erreichte locker das Viertelfinale.

SCHWIMMEN: Die deutschen Schwimmer wollen ihre Goldserie fortsetzen. Nach den EM-Titeln von Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil am Sonntag und dem Sieg der nicht-olympischen 4 x 200 Meter Freistil Mixed-Staffel haben Lagenspezialist Philip Heintz und Schmetterlingsschwimmerin Franziska Hentke gute Chancen. Beide qualifizierten sich als Schnellste der Halbfinals für den Endlauf am Montagabend.

WASSERSPRINGEN: Am Montag starten im Royal Commonwealth Pool in Edinburgh auch die Wasserspringer in ihre Wettkämpfe. Los geht's mit dem Team-Event. Rekordeuropameister Patrick Hausding wird dabei noch geschont. Er hatte sich Anfang des Monats im Training eine Adduktoren- und Oberschenkelzerrung zugezogen. (dpa)