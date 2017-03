Kein Start bei UK Open

Darts-Champion Michael van Gerwen hat sich am Rücken verletzt.

03.03.2017 Minehead. Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat seine Teilnahme an den UK Open abgesagt. Van Gerwen leide an einer Rückenverletzung und werde sich in seiner Heimat Niederlande weiter behandeln lassen, teilte der Verband PDC mit.

Er sei nicht fit genug, um nach Großbritannien zu reisen, schrieb van Gerwen bei Twitter. "Ich werde daran arbeiten, stark zurückzukommen", meinte er. Bereits am Donnerstag konnte der 27-Jährige nicht zu einem geplanten Spiel der Premier League Darts antreten. Die UK Open finden vom 3. bis zum 5. März im südenglischen Minehead statt. (dpa)