Zoff um Schott-Wechsel

12.05.2017 Berlin. Im Zoff um den Wechsel von Ruben Schott von den Berlin Volleys nach Mailand hat DVV-Sportdirektor Christian Dünnes die Vorwürfe an Nationaltrainer Andrea Giani zurückgewiesen. "Andrea Giani hat Ruben Schott keinesfalls abgeworben", erklärte Dünnes am Freitag. "Ruben Schott hat dem DVV in Person von mir mitgeteilt, dass er nach vielen Jahren in Berlin (Nachwuchs und Männer) und in der Bundesliga eine neue Herausforderung im Ausland suchen möchte. Italien betrachtet er als sehr attraktive Volleyball-Adresse, wo er die Chance sieht, sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln."

Schotts Berater habe mehrere ausländische Vereine kontaktiert, ob diese Interesse an einer Verpflichtung hätten. "Daraufhin ist Mailand erst tätig geworden und hat ein Angebot abgegeben", erklärte Dünnes.

Der 22 Jahre alte Nationalspieler Schott wechselt von den Berlin Volleys zu Revivre Powervolley Mailand, das Giani künftig in einer Doppelfunktion trainiert. Schott wurde von dem Italiener auch in den aktuellen Kader der Nationalmannschaft berufen.

"Der Vorgang ist ein Skandal", schimpfte BR-Manager Kaweh Niroomand und warf Giani vor, "aus Eigeninteresse" zu handeln, "indem er wichtige Spieler wegholt ins Ausland." Für Niroomand steht fest: "Mit Giani rede ich nicht mehr. Und wenn er zu uns in die Halle zu einem der Spiele kommt, schmeiße ich ihn eigenhändig raus." (dpa)