Prokop Favorit

24.01.2017 Berlin. Der Deutsche Handballbund hat Medienberichte über eine unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von Christian Prokop als Bundestrainer nicht bestätigt.

"Ich gebe dazu keinen Kommentar ab", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt dann eine offizielle Mitteilung, wenn die Dinge unter Dach und Fach sind." Auch Sportdirektor Bob Hanning dementierte auf Nachfrage: "Definitiv nicht. Es gibt nichts Neues."

Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, dass eine Einigung um die Freigabe des Coaches vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig kurz bevor stehe. Demnach werde Prokop im April neuer Bundestrainer und gleichzeitig noch bis Ende Juni die Leipziger betreuen. Anschließend soll laut dem Blatt der aktuelle Frauen-Bundestrainer Michael Biegler seinen Job in Leipzig übernehmen.

DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther war am Montag zunächst nicht erreichbar. Er hatte bereits vor zwei Wochen einen möglichen Tausch zwischen Biegler und Prokop verneint: "Alles Quatsch, es gibt keinen neuen Stand." Auch eine angeblich vom SC DHfK aufgerufene Ablöse von 500 000 Euro für Prokop, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, verwies er ins Reich der Fabel. Er betonte erneut, dass Prokop auf keinen Fall den Verein in der laufenden Saison verlassen werde. Auch was im Sommer passiere, sei noch völlig offen. (dpa)