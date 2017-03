Prominente Gäste

17.03.2017 Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat zum zehnten Mal den Integrationspreis verliehen. Gemeinsam mit Sponsor Mercedes-Benz wurde im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund "vorbildliche Vereins-, Schul- und Projektarbeit" gekürt.

Der Preis zeichne diejenigen aus, "die sich für das Miteinander im Fußball starkmachen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. "Mehr als 1,75 Millionen Euro in Sach- und Geldpreisen wurden an die Basis ausgeschüttet." Damit sei es der bundesweit höchst dotierte Sozialpreis.

Gewinner in der Kategorie Verein wurde der Fußballclub BW Gonnesweiler aus dem Saarland, der seit 2014 Trainingseinheiten sowie Sprach- und Kochkurse für Flüchtlinge organisiert. In der Kategorie Schule wurde die Werkrealschule Bad Wurzach für ihre wöchentlich stattfindenden Fußall-AGs ausgezeichnet. Die Besonderheit: Ein A-Lizenz-Trainer kümmert sich um die Weiterbildung der AG-Leiter.

Der Verein "Spirit of Football Erfurt" gewann in der Kategorie freie und kommunale Träger. Die Thüringer setzen seit vielen Jahren in Workshops und Fair-Play-Projekten an Schulen ein Zeichen für Integration und gegen Rassismus.

Zu der Preisverleihung war viel Fußball-Prominenz erschienen: Neben DFB-Präsident Grindel kamen auch Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff, Frauen-Bundestrainerin Steffi Jones sowie die früheren Nationalspieler Gerald Asamoah, Thomas Hitzlsperger und Cacau. (dpa)