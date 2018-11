24.11.2018 London. Die 11. Partie der Schach-WM in London zwischen dem Weltmeister Magnus Carlsen und seinem Herausforderer Fabiano Caruana hat nach einem enttäuschenden Verlauf mit der neuerlichen Punkteteilung geendet.

Caruana wählte gegen den Doppelschritt des e-Bauern die Russische Verteidigung und bremste den Weltmeister komplett aus. Damit steht es nun 5,5:5,5.

Magnus Carlsen hat jetzt alles probiert mit Weiß bei dieser WM. Er eröffnete zwei Mal mit dem Doppelschritt des d-Bauern, zwei Mal mit dem Doppelschritt des c-Bauern und nach der heutigen Partie auch zwei Mal mit dem Doppelschritt des e-Bauern, alles ohne Erfolg. Caruana wählte wie in der 6. Partie die Russische Verteidigung auf den Klassiker 1.e4. Beide Spieler waren in einer Hauptvariante sehr gut vorbereitet. Sie wählten die besten Züge und es kam fast zwangsläufig zum Damentausch nach 14 Zügen.

Danach versuchte der 27-jährige Norweger durch günstigen Figurentausch ein Übergwicht zu erlangen, doch Caruana konterte souverän und forcierte ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern, das keinem der Spieler Gewinnchancen bot. Carlsen versuchte bis zum 55. Zug seinen Gegner zu einem Fehler zu provozieren, doch Caruana sicherte den halben Punkt locker ab.

Nach dem elften Remis in Folge könnte die Entscheidung in der letzten Partie des auf zwölf Partien angesetzten Matches fallen. Der Herausforderer aus den USA wird alles daran setzen, um mit Weiß den Big Point zu setzen. Für Dramatik ist gesorgt, da Carlsen im Tiebreak favorisiert ist und Caruana dementsprechend die Verlängerung, die zwei Tage später stattfinden würde, umgehen möchte. Die 12. Partie findet nach einem Ruhetag am Montag statt. Der Preisfonds beträgt eine Million Dollar.

Die Notation der Schach-Weltmeisterschaft - 11. Partie:

Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen) - Schwarz: Fabiano Caruana (USA) 0:5:0:5 Eröffnung: Russische Verteidigung

Züge: 55

Spielzeit: 2 Stunden 30 Minuten

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.Sc3 Sxc3 6.dxc3 Le7 7.Le3 0-0 8.Dd2 Sd7 9.0-0-0 Sf6 10.Ld3 c5 11.The1 Le6 12.Kb1 Da5 13.c4 Dxd2 14.Lxd2 h6 15.Sh4 Tfe8 16.Sg6 Sg4 17.Sxe7+ Txe7 18.Te2 Se5 19.Lf4 Sxd3 20.Txd3 Td7 21.Txd6 Txd6 22.Lxd6 Td8 23.Td2 Lxc4 24.Kc1 b6 25.Lf4 Txd2 26.Kxd2 a6 27.a3 Kf8 28.Lc7 b5 29.Ld6+ Ke8 30.Lxc5 h5 31.Ke3 Kd7 32.Kd4 g6 33.g3 Le2 34.Lf8 Kc6 35.b3 Ld1 36.Kd3 Lg4 37.c4 Le6 38.Kd4 bxc4 39.bxc4 Lg4 40.c5 Le6 41.Lh6 Ld5 42.Le3 Le6 43.Ke5 Ld5 44.Kf4 Le6 45.Kg5 Ld5 46.g4 hxg4 47.Kxg4 La2 48.Kg5 Lb3 49.Kf6 La2 50.h4 Lb3 51.f4 La2 52.Ke7 Lb3 53.Kf6 La2 54.f5 Lb1 55.Lf2 Lc2 (dpa)