Bonn Capitals vs Solingen Alligators

Bonn. Baseball-Bundesligist Bonn Capitals präsentiert sich auch in den beiden ersten Auswärtsprüfungen der noch jungen Saison in bestechender Form. Bei den Solingen Alligators, deutscher Baseballmeister 2014 und einstiger Angstgegner der Caps, gewann die Mannschaft von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert mit 2:0 und 17:1. Nach vier Siegen aus vier Spielen führen die Capials die Tabelle der Nordgruppe der Bundesliga vor den Dohren Wild Farmers an.

Von Thomas Heinen, 17.04.2017

Im ersten Spiel hatten die Gäste allerdings mehr Probleme als angenommen. Zwar kamen immer wieder Läufer der Caps auf die Bases, doch über die Homeplate schafften sie es lange Zeit nicht. Dafür sorgte der stark spielende Pitcher der Alligators, André Hughes. Allein Bonns Centerfielder Jan Jacob gelang es, drei Hits zu schlagen. Im siebten Inning war es schließlich soweit. Nach einem harten Schlag von Eric Brenk gelang Lennart Weller das lang ersehnte 1:0. Mehr Kapital konnten die Capitals zunächst nicht aus den weiter komplett besetzten Bases schlagen. Es dauerte bis zum neunten Inning, bevor die Gäste durch Jan Jacob auf 2:0 erhöhten. Defensiv waren die Capitals nicht allzu sehr gefordert. Wir schon zum Saisonauftakt hatten die Pitcher der Capitals alles im Griff. Sascha Koch mit sieben Strikeouts in fünf Innings, Maurice Wilhelm mit fünf Strikeouts in nicht einmal drei Innings und Max Schmitz meisterten ihre Aufgaben souverän. Schmitz schickte die letzten drei Solinger Schlagleute per Strikeout zurück auf die Bank. „Wir haben erfolgreich dagegen gehalten. Das war entscheidend für den Sieg“, sagte Roper-Hubbert.

In Spiel zwei profitierten die Capitals von den gravierenden Problemen der Alligators auf dem Wurfhügel. Rekordverdächtige 14 Walks der Capitals in diesem Spiel sprechen eine deutliche Sprache. Alleine acht Walks in nur zwei Innings gingen auf das Konto des kurzfristig verpflichteten Venezolaners Javier Avendano. Die Capitals waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit 4:0 in Führung gegangen. Im dritten Inning kamen weitere drei Runs gegen Pitcher Juan Pichardo dazu. Auf der anderen Seite bissen sich die Alligators gegen Bonns Pitcher Markus Solbach die Zähne aus. Erst gegen Wilson Lee gelang den Gastgebern ein Run zum 1:7.

Restlos überfordert war dann Juniorenspieler Max Niemeyer auf dem Solinger Wurfhügel, der beim Stand von 1:14 frustriert seinen Arbeitsplatz verließ. Jan Jacob, Lennart Weller und Danny Lankhorst erzielten alle je drei Hits. Jacob steuerte darüber hinaus drei Runs bei. Vier Punkte mit einem Schlag machte Daniel Lamb-Hunt, dem ein Grand-Slam Homerun gelang, bei dem alle Bases besetzt waren. Auch Vincent Ahrens und Eric Brenk zeigten sich schlag- und lauffreudig, wobei Ahrens ebenfalls einen Homerun schlug. Max Schmitz steuerte diesmal als Batter ein Triple bei. Dabei erreichte der Nationalspieler mit einem Schlag die dritte Base. Alleine im siebten Inning gelangen den Gästen zehn Runs – zu viel für den deutschen Baseballmeister von 2014.