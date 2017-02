08.02.2017 Nach dem Ablauf ihrer Doping-Sperren stehen Irina Starych und Alexander Loginow im WM-Team der Russen. Die Bundestrainer Hönig und Kirchner finden das gar nicht gut.

Die Biathlon-Bundestrainer Gerald Hönig und Mark Kirchner haben die Nominierung der russischen Dopingsünder Irina Starych und Alexander Loginow für die Weltmeisterschaften in Hochfilzen kritisiert.

"Sie haben kein Schuldgefühl, zumindest nicht nach Absitzen der Strafe. Wir kennen es aus anderen Sportarten. Nach Verbüßen ihrer Strafe kommen sie zurück. Ich glaube, die sind da relativ schmerzfrei", sagte Damen-Coach Hönig in Hochfilzen. Männer-Trainer Kirchner stellte fest: "Loginow hat seine Strafe abgesessen, von der Seite kann man nichts sagen. Aber ob das clever in der momentanen Situation ist, ist die andere Frage."

Nachdem im zweiten McLaren-Report um mutmaßliches russisches Staatsdoping mit Blick auf Olympia 2014 insgesamt 31 russische Skijäger genannt worden waren, traf sich der Biathlon-Weltverband IBU auf einem Außerordentlichen Kongress im Festsaal von Fieberbrunn. Dort soll noch vor der WM-Eröffungsfeier entschieden werden, ob die Strafen in Doping-Fällen drastisch erhöht werden. Darüber hinaus soll auch geklärt werden, wie mit dem russischen Verband weiter verfahren wird.

Bisher sind zwei schon zurückgetretene Skijäger aus Russland vorläufig gesperrt worden. Gegen weitere 29 namentlich nicht bekannte Russen wurde ermittelt, 22 Verfahren wurden dann aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Die IBU hat ein formelles Verfahren gegen den russischen Verband eröffnet und eine Stellungnahme der RBU eingefordert. Unter anderem den in Tjumen geplanten Weltcup haben die Russen bereits zurückgegeben.

Starych hat eine dreijährige und Loginow eine zweijährige Sperre wegen EPO-Dopings abgesessen. Die Sperren waren Ende 2016 abgelaufen. Bei der EM in Polen hatten die beiden Russen je drei Titel geholt und waren dann von ihrem Verband für die WM nominiert worden. "Aber so, wie das internationale Vorgehen mit Dopingsündern ist, müssen wir es akzeptieren, auch wenn wir es gerne anders hätten", sagte Hönig und ergänzte: "Um dem Problem Herr zu werden, wären härtere Strafen nötig. Die fordern wir seit langem."

Kirchner kritisierte auch das Internationale Olympische Komitee: "Man tut sich bei der IBU sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber eher, dass schon von höherer Stelle ein Fehlgriff getan wurde. Da rede ich vom IOC. In dem Moment, als man die Geschichte auf die Weltverbände abwälzt und jeder seinen eigenen Weg geht, ist viel Unruhe drin", sagte er. "Ich glaube, da hätte man mal ansetzen müssen und eine Konsequenz vom IOC zeigen müssen in Bezug auf den McLaren-Report. Jetzt wurschtelt jeder so für sich rum und das ist nicht befriedigend."