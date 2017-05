31.05.2017 Frankfurt/Main. Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani hat große Ambitionen für das erste Weltliga-Turnier. Allerdings fehlen ihm einige altgediente Spieler. Er nimmt das als Chance.

Mit klaren Vorstellungen schickt Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani seine Spieler in das erste Weltliga-Turnier der Gruppe 3 am Wochenende in Frankfurt.

"Unser Ziel ist es, alle Spiele zu gewinnen", sagte der Italiener vor dem Aufeinandertreffen mit Kasachstan, Österreich und Venezuela in der Ballsporthalle.

Dabei muss der 47-Jährige auf die Routiniers um Georg Grozer verzichten. Diese hatten nach dem WM-Qualifikationsturnier in Lyon, bei dem die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) den direkten Weg zur Endrunde 2018 verpasste, um eine längere Pause gebeten. Ob sie beim zweiten Anlauf Mitte Juli dabei sein werden, steht laut Giani noch nicht fest. In der Weltliga testet der ehemalige Weltklassespieler somit die jüngere Generation im Ernstfall und will mit dieser beim Finalturnier am 17./18. Juni in Mexiko in die Gruppe 2 aufsteigen.

Die Teilnahme an der Weltliga ist aus Sicht von DVV-Sportdirektor Christian Dünnes, der dieses Amt seit Mitte Mai ausfüllt, einerseits wichtig, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und sich so eine bessere Ausgangsposition für die Qualifikationen zu den Großereignissen wie den Olympischen Spielen zu sichern. "Außerdem können sich die Spieler so über einen längeren Zeitraum zusammen entwickeln", meinte Dünnes.

Das ist genau das, was auch Giani für nötig hält und worauf er in seiner Zeit mit dem DVV-Team ebenso viel Wert legen will wie darauf, dass in Zukunft alle im gleich guten körperlichen Zustand zu den Vorbereitungen anreisen. "Wir haben unglaubliche Spieler", sagte Giani. Aber diese müssten noch mehr als Team zusammenwachsen. (dpa)