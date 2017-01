Andrea Petkovic hatte in Hobart keine Mühe.

09.01.2017 Hobart. Eine Woche vor Beginn der Australian Open hat Andrea Petkovic beim Tennisturnier in Hobart das Achtelfinale erreicht. Die Bonnerin Annika Beck ist hingegen ausgeschieden.

Die 29-Jährige aus Darmstadt setzte sich am Montag in ihrem Erstrunden-Match gegen Nicole Gibbs aus den USA souverän mit 6:4, 6:0 durch. Die Nummer 55 der Weltrangliste trifft bei ihrer Generalprobe für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison nun auf Veronica Cepede Royg aus Paraguay.

Ausgeschieden ist Annika Beck nach einer 1:6, 2:6-Niederlage gegen die an Nummer eins gesetzte Niederländerin Kiki Bertens. Bei der WTA-Veranstaltung in Sydney scheiterte Laura Siegemund mit einem 2:6, 0:6 an der Slowakin Dominika Cibulkova. (dpa)