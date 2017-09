Die Sonntagskicker

BONN. Wie viele Nachwuchsspieler haben auch auch unzählige junge Schiedsrichter ein großes Ziel: die Bundesliga. Doch der Weg an die Spitze ist schmal und mit einigem Glück verbunden.

Von Matthias Kirch, 09.09.2017

Am Sonntag ist es für Francisco Lahora so weit: Der 21-Jährige feiert sein Debüt in der Mittelrheinliga – als Schiedsrichter der Begegnung zwischen Viktoria Arnoldsweiler und Borussia Freialdenhoven. Vor dieser Saison ist dem Referee des 1. FC Bonn der Aufstieg in die höchste Spielklasse des Fußballverbands Mittelrhein (FVM) gelungen. „Natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt“, sagt Lahora, „aber das ist bei Mannschaften, die nach einem Aufstieg zum ersten Mal in der neuen Liga antreten, ja nicht anders.“ Positiv für ihn: Mit Katharina Gerhard und Kolja Stegemann stehen ihm in Arnoldsweiler zwei Assistenten zur Seite, mit denen er schon viele Partien geleitet hat.

Geht es nach Lahora, soll die Mittelrheinliga längst nicht die letzte Station sein. Wie die meisten jungen und ambitionierten Schiedsrichter hat der Sportmanagement-Student ein Ziel im Blick: die Bundesliga. „Schon als ich 2010 mit dem Anwärterlehrgang angefangen habe, hatte ich das im Hinterkopf. Mit viel Glück und harter Arbeit könnte dieses Ziel irgendwann Realität werden“, sagt Lahora, der aber auch weiß: „Der Weg dorthin ist immer noch weit.“

Verband kann Schiedsrichter degradieren

Wie weit, das zeigt schon die derzeitige Anzahl von Unparteiischen aus dem Verband Mittelrhein in den drei höchsten Spielklassen: Mit dem Niederkasseler Sascha Stegemann in der Bundesliga und Benjamin Bläser (Niederzier) in der 3. Liga gibt es dort lediglich zwei Schiedsrichter des FVM. Da den drei westdeutschen Verbänden Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen zusammen nur drei Plätze in der 3. Liga zustehen, hoffen diese jedes Jahr, dass ihren Schiedsrichtern der Aufstieg in die 2. Liga gelingt.

Denn so wird der jeweilige Platz für einen weiteren Referee aus dem Westen frei. Schafft ein Schiedsrichter nach beispielsweise drei Jahren den Aufstieg nicht, können die Verbände auch aus eigenem Interesse dessen Platz neu besetzen. Um eines Tages wirklich an der Spitze zu landen, braucht es auf dem Weg durch die Ligen neben konstant guten Leistungen also auch eine ordentliche Portion Glück.

Eine wichtige Rolle spielt bei diesem Prozedere der Perspektivkader des FVM: Dieser besteht aktuell aus 15 Schiedsrichtern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Der Kreis Bonn ist dort mit Lahora und Gerhard vertreten, die die einzige Vertreterin ist und in der Herren-Landesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga Partien leitet. Aus dem Kreis Sieg steht derzeit dagegen kein Schiedsrichter im Perspektivkader, dessen Mitglieder bei jedem Spiel beobachtet werden.

„Sie werden aber nicht nur beobachtet, sondern auch gecoacht. Es findet nämlich immer auch eine Nachbesprechung des Spiels statt“, betont Peter Oprei, Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses. Zudem stehe jedes Jahr im Januar ein einwöchiger Aufenthalt in Ramsau nahe Berchtesgaden auf dem Programm, wo unter anderem Video- und Regelschulungen stattfinden.

Mehr als ein Hobby

Bei der Entscheidung, welche Schiedsrichter zur neuen Saison aufsteigen, spielen laut Lahora nicht nur die Noten aus der vergangenen Spielzeit eine Rolle. „Es wird auch darauf geschaut, wie man sich im Laufe einer Saison entwickelt hat“, berichtet er. Ein weiteres Kriterium ist die Teilnahme an Fortbildungen des Verbandes. Dass es unter diesen Voraussetzungen auch einen Konkurrenzgedanken zwischen den Schiedsrichtern gibt, verneinen Lahora und Oprei nicht. „Das läuft aber alles fair ab. Schließlich kann ein Mitglied des Perspektivkaders die Leistungen eines anderen nicht direkt beeinflussen“, sagt Oprei.

Auch wenn die Schiedsrichtertätigkeit auf diesem Niveau längst kein gewöhnliches Hobby mehr ist, steht für Lahora der Spaß im Mittelpunkt. Seine Ziele verliert er dabei trotzdem nicht aus den Augen. „Natürlich möchte ich gerne als Nächstes in die Regionalliga aufsteigen. Man kann nicht ziellos in eine Saison gehen, das machen Mannschaften ja auch nicht“, sagt der 21-Jährige, der auch Beauftragter für den Schulfußball im Kreisjugendausschuss ist.

Setzt Lahora seine Entwicklung der letzten Jahre fort, wird es am Sonntag nicht sein letztes Debüt in einer neuen Spielklasse sein.