Weltmeister besiegt

Timo Boll in Aktion.

22.10.2017 Lüttich. Tischtennis-Star Timo Boll hat völlig überraschend den Weltmeister, Olympiasieger und Weltranglisten-Ersten Ma Long geschlagen und dadurch das Endspiel des World Cups in Lüttich erreicht.

Der 36-Jährige besiegte den Chinesen nach einem 1:3-Satzrückstand noch mit 4:3. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist verrückt", meinte Boll. "Ich hatte das Gefühl, auf einer Welle zu reiten in diesem Spiel. Das ist ein tolles Gefühl."

Endspiel-Gegner ist am Nachmittag um 15.30 Uhr entweder sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov oder der Franzose Simon Gauzy. Boll gewann den World Cup in seiner Karriere bereits in den Jahren 2002 und 2005. (dpa)