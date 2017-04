Kommentar zu Wechsel von Kevin Großkreutz

Kevin Großkreutz hat gut einen Monat nach seiner Suspendierung beim VfB Stuttgart einen neuen Verein gefunden: Der Fußball-Weltmeister wechselt zur kommenden Saison zu Darmstadt 98.

Von Guido Hain, 12.04.2017

Bill Clinton hat einmal einen schönen Satz geprägt: Keith Richards von den Rolling Stones sei „außer Kakerlaken die einzige Lebensform, die einen Atomkrieg überleben kann“. Eine Lebensform vergaß der frühere US-Präsident bei seiner Anspielung auf Unzerstörbares aber ganz offenbar: Kevin Großkreutz. Vor wenigen Wochen erst musste der Dortmunder Abschied nehmen von der Fußballbühne, und als er nach seinem Rauswurf in Stuttgart bekannte, mit dem Profifußball erstmal nichts mehr zu tun haben zu wollen, klang dieses erstmal nach nie mehr. Eine Rückkehr in seine alte Welt schien ausgeschlossen.

Großkreutz galt, obschon deutscher Meister und Weltmeister, als Gescheiterter. Einer, der auf dem Platz die Fanherzen eroberte, weil er Leidenschaft nicht nur predigte, sondern auch lebte. Daneben aber gehörten Unreife und Naivität stets zu seinen lästigen Begleitern. Betrunken soll er in eine Hotellobby uriniert haben. Aufsehen erregten zudem sein angeblicher Dönerwurf auf einen Fan und seine Pöbeleien in sozialen Medien gegen Schalke, RB Leipzig und mehrere frühere Mitspieler. Sein endgültiges Karriere-Aus schien nun in Stuttgart besiegelt. In einer nächtlichen Schlägerei hatte er Beulen und Schrammen und ein blaues Auge davongetragen.

Seiner Vorbildfunktion für die jungen Spieler im Club, meinte der VfB, sei er dadurch natürlich nicht gerecht geworden. Nun muss man nicht jeden Profi in den Stand eines Vorbilds ohne Fehl und Tadel erheben. Doch Großkreutz hatte übers Ziel hinausgeschossen. Nicht zum ersten Mal.

Dass der Vollgaskicker nun doch eine neue Chance erhält, ist einer romantischen Idee aus dem idyllischen Darmstadt zu verdanken. Dort, wo die Integration andernorts aussortierter oder schwieriger Spieler (siehe Sandro Wagner) zum Geschäftsmodell gehört, setzen sie auf Großkreutz – alleine in seiner Rolle als Fußballer mit Mumm und Herz. Viel verlieren können die Hessen dabei nicht. Und er hat diese Chance verdient. Seine Fehler jedenfalls hat er nie geleugnet. Vielleicht kommt er ja auch diesmal mit einem blauen Auge davon.