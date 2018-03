Berlin. Toni Kroos geht nach 0:1 gegen Brasilien mit Kollegen aus der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft hart ins Gericht. Bundestrainer Joachim Löw verspricht bis zur WM Steigerung.

Von Guido Hain, 29.03.2018

Nein, Toni Kroos steht nicht gerade im Verdacht, seinen Gefühlen hemmungslos Ausdruck zu verleihen. Wenn er sich äußert, macht er das in aller Regel mit Bedacht. Überreaktionen sind ihm fremd. Auch an diesem knusprig-kalten Abend in den zugigen Katakomben des Berliner Olympiastadions deutete grundsätzlich nichts darauf hin, dass es in seinem Inneren brodelte. Vollkommen entspannt stand er da, die Kameras und Mikrofone in Schlagdistanz. Seine Körpersprache verriet keine Aufregung. Als er dann aber tatsächlich sprach, wirkten seine Worte wie Donnerhall. Kroos ließ in aller Klarheit erkennen: Er war bedient.

Es war nicht alleine die sicherlich zu verschmerzende Erkenntnis, dass er mit der Nationalmannschaft gegen Brasilien die erste Niederlage nach 22 Partien hinnehmen musste. Wahrscheinlich war es auch nicht so, dass sich Kroos besonders grämte, weil ja seine Mannschaft den immer noch leidenden Südamerikanern nach dem 1:7 im WM-Halbfinale 2014 ein wenig Freude geschenkt hatte. Es war die Art und Weise, wie dieses 0:1 zustande gekommen war.

Seine Manöverkritik richtete sich gegen eine Eigenschaft, die ihm selbst nicht fremd ist. Er bemängelte also eine gewisse Lässigkeit, mit der sich die Nationalspieler zuvor angefreundet hatten. Man könne eine andere Körpersprache erwarten, wenn man in solch einem Spiel die Möglichkeit bekomme, sagte Kroos. Er habe von „allen mehr erwartet“. Rumms. So energisch, wie seine Wortwahl daherkam, war es auf dem Rasen in der Tat lange nicht zugegangen.

Die in dieser Vielzahl beim Weltmeister nicht üblichen Fehlpässe und Ballverluste führte der 28-Jährige jedoch nicht auf die Umbauten in der Mannschaft zurück, die Joachim Löw nach dem jüngsten Remis gegen Spanien auf sieben Positionen vorgenommen hatte. Seine harsche Kritik bezog sich auf das individuelle Wirken der Akteure, von denen „viele ihre Chance nicht genutzt haben“. Die Ernsthaftigkeit, mit der Kroos seine Kritik übte, war nicht zu überhören. Er wiederholte seine Sätze nach einem ersten TV-Interview und dem Duschen dann noch einmal in der Mixedzone. „Für mich gibt es keine zweite Reihe“, sagte er, „jeder hat die Möglichkeit, sich für die erste Elf anzubieten. Aber es war einfach zu wenig.“

Dass tatsächlich wenig zusammenlief bei der DFB-Elf, unterstrich nicht nur das Gegentor von Gabriel Jesus, der mit einem Kopfballtreffer (37.) die Sorglosigkeit bestrafte. Sie war es auch, die die deutschen Spieler veranlasste, Situationen formvollendet lösen zu wollen – vor dem eigene Strafraum. Die Folge: Vielen Querpässen folgte zumeist ein Rückpass auf Torhüter Kevin Trapp, der – unter Druck gesetzt von den beharrlichen Brasilianern – mit dem Ball allerdings nicht so recht Freundschaft schließen konnte. Kroos insistierte: „Wir müssen an vielen Dingen arbeiten. An der Robustheit, daran, die Bälle nicht so einfach zu verlieren durch technische Fehler, oder weil wir uns in den Zweikämpfen nicht durchgesetzt haben.“ Er appellierte an seine Kollegen: „Natürlich gab es viele Umstellungen, aber jeder Einzelne ist auch für sich selbst verantwortlich. Dass er alles gibt, um seine Leistung zeigen zu können. Da ist nicht immer alles drum herum Schuld.“ Namen nannte Kroos nicht. Angesprochen dürften sich aber Spieler wie Leon Goretzka, Leroy Sané und Ilkay Gündogan gefühlt haben, die als Herausforderer der Stammkräfte gelten.

Das ganze Drumherum mit den vielen Wechseln, die er „bewusst“ vorgenommen hatte, bezog dagegen Joachim Löw in sein Fazit eines trüben Abends ein. Automatismen greifen eben nicht von jetzt auf gleich, das hatte der Schwarzwälder geahnt. Dominanz, Sicherheit, Verantwortungsgefühl und, na klar, Körpersprache – das alles vermisste er. Versprach aber, dass sich seine Mannschaft steigern werde. „Ich weiß, was wir können und welche Mentalität wir haben“, sagte er.

Für Toni Kroos zählte in Berlin aber zunächst nur, dass diese lediglich in Ansätzen durchschimmerte. Das Schlusswort gehörte dem Mahner aus Madrid: „Es ist definitiv nicht so, dass wir der absolute Favorit in Russland sind. Das war vorher Quatsch, das ist jetzt Quatsch – und das sehen jetzt vielleicht ein paar mehr so.“ Wohl auch dank seiner klaren Worte.