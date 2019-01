Hauptstadt-Club

24.01.2019 Berlin. Hertha BSC hat die Einigung über eine weitere Saison mit Cheftrainer Pal Dardai bestätigt, zugleich aber nochmals auf die besondere Vertragssituation mit dem 42-jährigen Ungarn verwiesen.

"Die Konstellation, die wir gewählt haben, ist bekannt", erklärte Manager Michael Preetz. Es gebe keinen neuen Vertragsabschluss, denn Dardai habe einen unbefristeten Kontrakt mit Hertha und würde irgendwann wieder in den Nachwuchsbereich zurückgehen. Jetzt aber könne die Öffentlichkeit mitnehmen, "dass wir miteinander gesprochen haben und dass wir uns wie immer verständigt haben auf den gemeinsamen Weg. Der heißt, dass Pal in dieser Saison und auch in der nächsten Saison unser Trainer sein soll". Und da sei der Trainer der Bundesliga-Mannschaft gemeint.

Das Fachmagazins "Kicker" hatte berichtet, dass sich Preetz und Dardai schon Ende des Vorjahres auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Profibereich geeinigt hätten. "Ich weiß nicht, warum es so wichtig ist. So lange wir Vertrauen zueinander haben, bin ich hier Trainer. Ich bin nicht der Typ, der unbedingt weitermachen will und um eine weitere Chance bettelt", sagte Dardai vor dem Bundesliga-Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Schalke 04. "Wir reden sehr viel, das dauert maximal eine Minute bis zum Okay", erklärte Dardai zur Fortsetzung seiner Trainer-Ära. Er war am 5. Februar 2015 zum Cheftrainer befördert worden und ist inzwischen in der Fußball-Bundesliga nach Christian Streich (SC Freiburg) der dienstälteste Coach unter den aktuellen Bundesliga-Trainern. (dpa)