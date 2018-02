Tennis-Legende

24.02.2018 Kamen. Boris Becker sieht seine Zukunft weiter als Herren-Chef im Deutschen Tennis Bund und nicht nur an der Seite von Spitzenspieler Alexander Zverev.

"Ich bin Kopf der deutschen Herren und fühle mich da sehr wohl. Ich werde meine Position beim Deutschen Tennis Bund nicht verlassen", sagte Becker in Kamen. Er werde aber auch Deutschlands besten Spieler Zverev unterstützen. "Sie werden mich bei den nächsten Turnieren in seiner Nähe sehen", kündigte Becker an. Der dreimalige Wimbledonsieger wird den 20 Jahre alten Hamburger bereits in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Acapulco begleiten. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich Zverev von seinem Trainer Juan Carlos Ferrero getrennt hat. (dpa)