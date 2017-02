Chantal Laboureur (r) und Julia Sude haben in Florida das Viertelfinale erreicht.

11.02.2017 Fort Lauderdale. Das Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur und Julia Sude ist als einziges deutsches Team beim ersten Welttour-Turnier des Jahres in Florida/USA ins Viertelfinale eingezogen.

Das Team aus Stuttgart und Friedrichshafen besiegte bei starkem Wind die US-Amerikanerinnen Emily Day und Brittany Hochevar klar in zwei Sätzen (21:16, 21:12). Am Abend treffen die deutschen Damen im Viertelfinale auf die Brasilianerinnen Josi Alves und Lili Maestrini. In der Gruppenphase unterlagen Laboureur/Sude demselben Gegner mit 0:2 (19:21, 16:21). (dpa)