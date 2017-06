Verhandlungen mit Boston

Daniel Theis steht vor dem Sprung in die NBA.

19.06.2017 Bamberg. Basketball-Nationalspieler Daniel Theis wird als Neuzugang beim NBA-Club Boston Celtics gehandelt.

Der 25-Jährige vom deutschen Meister Brose Bamberg stehe mit dem Team von der Ostküste in Verhandlungen, berichtete der amerikanische Sportsender ESPN mit Bezug auf Celtics-Manager Danny Ainge. Laut dem gut vernetzten Basketball-Journalisten David Pick habe der Flügelspieler bereits einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Weder Bamberg noch Boston wollten die Verpflichtung bestätigen, da nach den NBA-Regularien Spieler und Vereine erst ab Juli miteinander sprechen dürfen.

"Daniel Theis hat sich bei uns von einem sehr guten Bundesligaspieler zu einem europäischen Topspieler entwickelt. Sollte er jetzt den Schritt in die NBA schaffen, ist das eine große Auszeichnung für unsere Organisation", sagte Brose-Geschäftsführer Rolf Beyer.

Theis hat zuletzt betont, nicht um jeden Preis in die NBA wechseln zu wollen. "Als Nummer 14 oder 15 werde ich sicher nicht gehen", sagte der Profi vor einigen Wochen der "Bild am Sonntag". Sollte sich das Boston-Gerücht bestätigen, wäre Theis aktuell nach Dirk Nowitzki (Dallas), Dennis Schröder (Atlanta) und Paul Zipser (Chicago) der vierte deutsche Profi in der besten Basketball-Liga der Welt. (dpa)