Disziplinarische Gründe

16.11.2017 Dortmund. Borussia Dortmund hat für das Bundesligaspiel am Freitag beim VfB Stuttgart seinen Top-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen, teilte der Club über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Über die Gründe für die Sanktion war zunächst nichts bekannt. Der 28-jährige Gabuner war bereits vor einem Jahr schon einmal aus dem Kader gestrichen worden. Damals fehlte er in einem Champions-League-Spiel, weil er trotz eines Verbots an einem freien Tag nach Mailand geflogen war.

Aubameyang ist mit zehn Treffern erneut bester Dortmunder Torschütze in dieser Bundesliga-Saison, schwächelte aber zuletzt. In den vergangenen drei Spielen blieb er ohne Torerfolg. Seine beiden letzten Treffer erzielte er beim 2:3 gegen RB Leipzig am 14. Oktober. (dpa)