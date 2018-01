Grand Slam in in Melbourne

15.01.2018 Melbourne. Aus deutscher Sicht verläuft der Auftakt der Australian Open zunächst erfreulich. Julia Görges und Mona Barthel erreichen die zweite Runde. Für drei prominente US-Spielerinnen ist das Turnier bereits beendet.

Die deutsche Nummer eins Julia Görges und Mona Barthel haben bei den Australian Open nach klaren Erstrunden-Siegen die zweite Runde erreicht.

Görges gewann gegen die Amerikanerin Sofia Kenin in 79 Minuten 6:4, 6:4 und baute ihre Siegesserie saisonübergreifend auf 15 gewonnene Matches in Folge aus.

"Das war eine solide erste Runde. Ich bin sehr froh, das erste Match hier gewonnen zu haben", sagte die 29-Jährige aus Bad Oldesloe. Görges hatte zuletzt das WTA-Turnier in Auckland gewonnen und am Ende des vergangenen Jahres in Moskau und Zhuhai den Titel geholt. "Ich war schon ein bisschen überrascht, dass ich die neue Saison so anfangen konnte wie die letzte aufgehört hat", sagte die Weltranglisten-Zwölfte. Bei ihrem 40. Grand-Slam-Turnier trifft sie nun am Mittwoch auf die Französin Alizé Cornet. Gegen die Nummer 42 der Welt hat Görges alle fünf bisherigen Duelle für sich entschieden.

Barthel setzte sich gegen die Rumänin Monica Niculescu in einer Stunde und 49 Minuten mit 6:4, 7:5 durch. Für die 27-Jährige aus Neumünster war es der erste Sieg der neuen Saison. Bei den Vorbereitungsturnieren in Hobart und Auckland hatte Barthel jeweils in der ersten Runde verloren. Sie bekommt es nun mit der an Nummer 32 gesetzten Anett Kontaveit aus Estland zu tun.

Die deutschen Starter bei den Australian Open Foto: Michael Noble Julia Görges (Bad Oldesloe/12) 1. Runde: Sofia Kenin (USA) 6:4, 6:4 2. Runde: Alize Cornett

Foto: John Minchillo Angelique Kerber (Kiel/21) 1. Runde: Anna-Lena Friedsam

Foto: Alastair Grant Andrea Petkovic (Darmstadt) 1. Runde: Petra Kvitova (CZE)

Foto: Daniel Karmann Tatjana Maria (Bad Saulgau) 1. Runde: Maria Sharapova (RUS)

Foto: Lev Radin Alexander Zverev (Hamburg/4) 1. Runde: Thomas Fabbiano (ITA)

Foto: Friso Gentsch Mischa Zverev (Hamburg/23) 1. Runde: Hyeon Chung (KOR)

Foto: Daniel Bockwoldt Florian Mayer (Bayreuth) 1. Runde: Evgeny Donskoy (RUS)

Foto: Barbara Gindl Philipp Kohlschreiber (Augsburg/27) - ausgeschieden 1. Runde: Yoshihito Nishioka (JPN) - 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6

Foto: Peter Schneider Dustin Brown (Winsen/Aller) 1. Runde: Joao Sousa (PRT)

Foto: Stefan Adelsberger Jan-Lennard Struff (Warstein) 1. Runde: S.W. Kwon (KOR)

Foto: Daniel Bockwoldt Maximilian Marterer (Nürnberg/Qualifikant) 1. Runde: Cedric-Marcel Stebe

Foto: Martial Trezzini Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) 1. Runde: Maximiliam Marterer

Foto: Tim Ireland Carina Witthöft (Hamburg) 1. Runde: Caroline Garcia (FRA)

Foto: Martin Rickett Mona Barthel (Neumünster) 1. Runde: Monica Niculescu (ROM) 6:4, 7:5 2. Runde: Anett Kontaveit (EST)

Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE Peter Gojowczyk 1. Runde: Mikhail Kukushkin (KAZ)

Foto: DPA Matthias Bachinger 1. Runde: David Goffin (BEL)

Ausgeschieden sind dagegen Sloane Stephens, Venus Williams und Coco Vandeweghe. Alle drei standen bei den US Open im vergangenen Jahr noch im Halbfinale, die spätere Finalistin Madison Keys komplettierte damals die rein US-amerikanische Vorschlussrunde.

Venus Williams musste sich der Schweizerin Belinda Bencic 3:6, 5:7 geschlagen geben. Ihre jüngere Schwester Serena, die im vergangenen Jahr erstmals Mutter geworden war, hatte für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison abgesagt. Venus Williams war in Melbourne an Nummer fünf gesetzt. US-Open-Siegerin Stephens unterlag Zhang Shuai aus China 6:2, 6:7 (2:7), 2:6 und setzte ihre Negativserie fort. Nach ihrem Titel in New York im September hat Stephens nun alle acht anschließenden Partien verloren.

Vandeweghe verlor gegen Timea Babos aus Ungarn 6:7 (4:7), 2:6. French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland dagegen kam durch ein 6:1, 6:4 gegen die Italienerin Francesca Schiavone weiter.

Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber ist ebenfalls überraschend in der ersten Runde gescheitert. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg verlor gegen den Japaner Yoshihito Nishioka nach einem skurrilen Matchverlauf 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6. (dpa)