Kommentar zu Bastian Schweinsteiger

Bonn. An diesem Dienstag bestreitet Bastian Schweinsteiger sein Abschiedsspiel in München. Einer wie er fehlt, meint GA-Redakteur Guido Hain.

Von Guido Hain, 28.08.2018

Wenn man ehrlich ist, sind aus den frühen Berufsjahren Bastian Schweinsteigers einige windige Übersteigertricks auf der Außenbahn, das Herumalbern mit Lukas Podolski und sein Hang und Drang zum haarigen Farbwechsel mehr in Erinnerung geblieben als sein beachtliches Talent. Ob Irokesenschnitt oder wasserstoffblond gefärbt – der junge Bub ließ nichts unversucht, seinen Wechselwunsch möglichst deutlich zum Ausdruck zu bringen. „Wenn ich fünf Wochen die gleiche Frisur habe, wird's mir langweilig, und dann brauch ich was Neues“, sagte er einmal.

Inzwischen hat sich das mit dem Austesten gelegt. Schweinsteiger hat sich längst mit der Aura der Ernsthaftigkeit umgeben. Er ist, wenn man so will, in Ehren ergraut. Das Grau seiner Haare ist die natürliche Farbe (und soll auch so bleiben), und wenn er mit schnittigem Seitenscheitel seinen Schopf ordnet, wird seine Wandlung vom jungen Draufgänger zum Erwachsenen auch äußerlich sehr deutlich. Aus „Schweini“, ein Spitzname, den er immer ablehnte, ist vor Jahren schon der Herr Schweinsteiger geworden, ohne den die Nationalmannschaft in Rio wohl niemals den WM-Titel gewonnen hätte.

Führte seine Mannschaften zu großen Erfolgen

Er vollzog die Wandlung vom Chefchen, wie ihn der Boulevard nach seinem Wechsel in die Mittelfeldzentrale betitelte (was den Münchner natürlich angemessen wurmte), zum Chef. Ohne lautes Gepolter. Schweinsteiger war nie einer wie Stefan Effenberg, der aufbrausende Egozentrik zu seinem Markenzeichen erhob. Er beherrschte das Mittelfeld mit seiner dominanten Art, gab sich wie ein Feldherr: erhaben, unantastbar – und führte seine Mannschaften zu den größtmöglichen Erfolgen. Er gewann die Champions League und lenkte die Deutschen versehrt und blutend zum Sieg in Rio.

Wenn er an diesem Dienstag in München „Servus“ zu seinem Publikum sagt, wird es viele traurige Gesichter geben. Eines der traurigsten davon dürfte einem gewissen Joachim Löw gehören, der nicht zuletzt bei der WM in Russland erleben musste, dass er auf einen Chef wie Schweinsteiger, der zur Pro-blemlösung lieber das interne Gespräch sucht, seit dessen Rücktritt verzichten muss. Eine ruhige, ordnende Hand fehlt dem deutschen Spiel – und auch für den zwingend anstehenden Neuaufbau ist eine solche nicht in Sicht. Als stiller Anführer hat Schweinsteiger seinen Mannschaften ein Gesicht gegeben. Eine Spielerspezies, die vom Aussterben bedroht ist.