Angelique Kerber unterliegt in Indian Wells der Russin Jelena Wesnina.

15.03.2017 Indian Wells. Angelique Kerber und Alexander Zverev sind beim Tennis-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Die künftige Weltranglisten-Erste Kerber verlor im Achtelfinale 3:6, 3:6 gegen die Russin Jelena Wesnina.

Zuvor scheiterte Zverev in der dritten Runde mit 3:6, 4:6 am Australier Kick Kyrgios. Damit sind alle deutschen Teilnehmer bei dem hochdotierten Turnier in der kalifornischen Wüste ausgeschieden. (dpa)