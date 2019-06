Alexander Zverev bejubelt seinen Einzug in die zweite Runde in Halle.

17.06.2019 Halle/Westfalen. Das war harte Tennis-Arbeit für Alexander Zverev zum Auftakt des Turniers in Halle. Mit einiger Mühe setzt sich der zweimalige Finalist in seiner Auftaktpartie durch. Dabei muss Zverev nach seinem Sturz kurzzeitig bangen.

Trotz einer Schrecksekunde ist Alexander Zverev mit einem mühsamen Sieg in das Rasentennis-Turnier in Halle gestartet und hat ein sofortiges Aus wie zuletzt in Stuttgart vermieden.

Der Hamburger gewann 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Robin Haase. Dabei rutschte Zverev im zweiten Satz aus und fasste sich auf dem Rücken liegend mit schmerzverzerrtem Gesicht an den hinteren linken Oberschenkel. Zverev konnte aber weiterspielen und schaffte nach 1:45 Stunden seinen ersten Saisonsieg auf Rasen.

"Es war die erwartet harte Prüfung", sagte Zverev anschließend. "Robin ist ein Spieler, der jedem unheimliche Probleme geben kann. Er hat ein paar unglaubliche Bälle gespielt heute." Der Start in die Rasensaison sei immer auch "ein bisschen tricky". Man brauche Spielpraxis, um sich an die Verhältnisse zu gewöhnen.

Ein mögliches deutsches Duell im Achtelfinale fällt allerdings aus, weil Philipp Kohlschreiber mit 3:6, 3:6 am Amerikaner Steve Johnson scheiterte. Der Weltranglisten-68. ist nächster Gegner des fünftplatzierten Zverev. Schon in Stuttgart hatte sich Kohlschreiber, der 2011 in Halle den Titel holte sofort verabschiedet. Er will mit Blick auf den Rasentennis-Höhepunkt in Wimbledon nun "Vollgas geben".

Auch der zweimalige Halle-Finalist Zverev mühte sich wie schon häufiger gegen Haase. Der 32 Jahre alte Weltranglisten-66. machte der deutschen Nummer eins mit seinem nicht spektakulären, aber intelligenten Spiel einmal mehr zu schaffen. Nach seinem Break zum 3:2 im ersten Satz vermied Zverev den sofortigen Ausgleich und holte sich den Durchgang.

Beim Stand von 0:2 im zweiten Satz stürzte der fast zwei Meter lange Norddeutsche dann und blutete daraufhin auch leicht am linken Knie. Nach dem Malheur verpasste Zverev die Chance, einen 0:3-Rückstand wieder aufzuholen und gab beobachtet von seinem Teilzeitcoach Ivan Lendl erneut seinen Aufschlag ab. Doch beim Stand von 2:5 wehrte der 22-Jährige einen Satzball ab, kämpfte sich zurück in den Satz und nutzte in der engen Partie gleich seinen ersten Matchball.

Am Dienstag greifen Stuttgart-Halbfinalist Jan-Lennard Struff gegen Laslo Djere aus Serbien und der Schweizer Turnier-Rekordsieger Roger Federer gegen den Australier John Millman ins Turniergeschehen ein. (dpa)