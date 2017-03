1860 mit Auswärtssieg

31.03.2017 Düsseldorf. Mit Erzgebirge Aue ist im Abstiegskampf der 2. Liga weiter zu rechnen. Das Duell mit dem direkten Konkurrenten St. Pauli wurde 1:0 gewonnen. Karlsruhe ging trotz Führung in Nürnberg erneut leer aus.

Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga haben Erzgebirge Aue und 1860 München wichtige Siege gefeiert. Zum Auftakt des 26. Spieltags gewann Aue am Freitag mit 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli.

Mit dem Erfolg verließen die Sachsen vorerst die Abstiegszone und konnten die Hamburger in der Tabelle überholen. 1860 München setzte sich mit dem 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf von der Abstiegszone weiter ab. Der Karlsruher SC unterlag mit 1:2 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg und bleibt vorerst Tabellenletzter.

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat das Abstiegskampf-Duell gegen den FC St. Pauli für sich entschieden. Der Aufsteiger setzte sich vor 10 000 Zuschauern im ausverkauften Sparkassen-Erzgebirgsstadion dank des Treffers von Nicky Adler (27. Minute) mit 1:0 (1:0) durch. Durch den sechsten Saisonerfolg stehen die Sachsen erstmals seit dem 10. Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz. Die ersatzgeschwächten Gäste, bei denen beim Aufwärmen auch noch Bernd Nehrig wegen einer Muskelverhärtung im linken Oberschenkel ausfiel, rutschten nach der 13. Niederlage auf Relegationsplatz 16 ab. Damit bleibt Aue auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco ungeschlagen.

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2:1 (0:1)

Zwei Elfmeter innerhalb von fünf Minuten haben dem 1. FC Nürnberg einen schmeichelhaften 2:1 (0:1)-Heimsieg beschert und zugleich die Abstiegssorgen des Karlsruher SC vergrößert. Für den zweiten Heimsieg in Serie unter Interims-Coach Michael Köllner sorgte Tobias Kempe, der zweimal vom Punkt erfolgreich war (65./70. Minute). Ylli Sallahi hatte die Gäste mit einem abgefälschten Schuss in Führung gebracht (23.). Am Ende aber kassierten die Badener von Trainer Mirko Slomka die sechste Niederlage in zuletzt sieben Spielen.

Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München 0:1 (0:0)

1860 München hat sich von der Abstiegszone weiter absetzen können. Beim 1:0 (0:0) im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf bestätigte die Mannschaft von Trainer Vitor Pereira ihre aufsteigende Form und holte den zweiten Sieg in Serie. Vor 23 778 Zuschauern trat 1860 selbstbewusst auf und gefiel durch hohes kämpferischen Engagement. Stefan Aigner (55.) erzielte per Kopf nach einem Freistoß durch Michael Liendl den Siegtreffer. Die Fortuna war in der Offensive harmlos. Düsseldorf blieb auch im achten Heimspiel hintereinander ohne Sieg. (dpa)