Nach Verpassen der WM

13.10.2017 Bruce Arena ist als Trainer der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

"Wir haben den Job nicht erledigt und ich übernehme die Verantwortung dafür", wird der 66 Jahre alte Nachfolger von Jürgen Klinsmann in einer Verbandsmitteilung zitiert. Die USA hatten nach einer 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel bei Trinidad und Tobago die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland 2018 verpasst. Für die direkte Qualifikation hätte bereits ein Punkt beim abgeschlagenen Tabellenletzten von der karibischen Insel genügt. (dpa)