Sieg mit aggressivem Spiel

Bugha ist der erste Fortnite-Weltmeister in der Solo-Disziplin.

29.07.2019 New York. Die Welt hat ihren ersten Fortnite-Weltmeister: Der US-Amerikaner Bugha hat sich mit seinem aggressiven Spiel an die Spitze des Fortnite-Olymps gekämpft. Für die fünf deutschen Teilnehmer lief es nicht ganz so gut.

Kyle "Bugha" Giersdorf ist der erste Solo-Weltmeister in Fortnite. Mit einer soliden Leistung über alle sechs Spiele setzte sich der 16jährige US-Amerikaner mit 59 Punkten gegen 99 andere Spieler durch.

Mit einem aggressiven Stil sammelte er bereits früh Punkte durch Eliminierungen. Nach dem fünften Spiel hatte er sich einen 15-Punkte-Vorsprung vor dem zweiten Platz herausgearbeitet. Am Ende hatte er fast doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte Harrison "Psalm" Chang. Mit dem Sieg beim Fortnite World Cup gewinnt der Spieler des Teams Sentinels auch 3 Millionen US-Dollar Preisgeld.

Nach diesem Turnier ebenfalls Millionäre sind die Spieler auf den Plätzen zwei bis vier: Psalm, EpikWhale und Kreo, die alle aus den USA kommen. Veranstalter Epic Games veröffentlich die vollen Namen der Spieler aus Datenschutzgründen nicht.

Die fünf deutschen Teilnehmer im Solo-Wettkampf schafften es nicht in die Top 20. Bester Deutscher war fwexy mit Platz 31. Alle Teilnehmer erhalten eine Antrittsprämie von mindestens 50.000 US-Dollar, unabhängig von der Platzierung.

Ebenfalls wenig erfolgreich war der bekannte Streamer Turner "Tfue" Tenney, der in mehreren Runden bereits früh ausschied. Am Ende reichte es mit sieben Punkten lediglich für Platz 67. (dpa)