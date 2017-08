Bonn. Was gab es zum Bundesligastart an spektakulären Darbietungen, kuriosen Geschehnissen und Anekdoten des Spielbetriebs? Unsere Liga-Kolumne verrät es.

Von Joachim Schmidt, 28.08.2017

Spaßvögel erklärten die Abseitsregel bisher damit, dass eine Abseitsstellung vorliege, wenn der Schiedsrichter pfeift. Damit ist es nach Einführung des Video-Schiedsrichters vorbei. Der sagt jetzt nach einem Blick auf kalibrierte Linien, was Sache ist. Bei Elfmeterentscheidungen meldet er sich auch zu Wort, aber ohne solche Hilfsmittel. Entsprechend hilflos wirkt das zuweilen. Strafstoßdiskussionen wird das noch mehr befeuern.

Ohne Glanz und Glück

Der Prince gilt als Königstransfer der Eintracht, doch neuen Glanz vermochte Kevin-Prince Boateng (30) bei seinem Debüt den Frankfurtern noch nicht zu verleihen. Schuld daran war auch Video-Schiedsrichter Günter Perl (47). Tags zuvor noch Beobachter des Kölner Spiels, korrigierte er einen Elfmeterpfiff seines Kollegen Benjamin Cortus (35). Der erkannte zwar, dass Wolfsburgs Ignacio Camacho (27) foul gespielt hatte, übersah zuvor aber eine knappe Abseitsstellung des Gefoulten. Die Hilfslinien im Kölner Video-Studie halfen, die Eintracht aber blieb tor- und hilflos. Den Gästen reichte Daniel Didavis (27) Tor.

Verbales Geschepper

Ohne Sieger endete die Partie in Augsburg. Und obwohl die Gastgeber aufgrund ihres späten Treffers (89.) zum 2:2-Endstand gegen Mönchengladbach hätten glücklich sein müssen, polterte Trainer Manuel Baum (37) anschließend wie einst Don Blech als General der Blechbüchsenarmee in der Augsburger Puppenkiste: "Ich verstehe nicht, warum der Video-Schiri nicht eingreift. Das war kein 100-prozentiger Elfer, das war ein 1000-prozentiger!" Jonathan Schmid (27) hatte geschossen, Jannik Vestergaard (25) mit dem angelegten Arm abgewehrt. Schiedsrichter Sascha Stegemann (32) aus dem rechtsrheinischen Niederkassel pfiff nicht. Tobias Welz (40) am Video-Monitor griff nicht ein, weil er es ebenso einschätzte. Zum Ärger des zeternden "Don Blech".

GA-Elf des Tages Foto: Peter Steffen Tor: Koen Casteels (VfL Wolfsburg) hielt gegen starke Frankfurter den Kasten sauber. Wolfsburg gewann 1:0.

Foto: Deniz Calagan Abwehr: Holger Badstuber (VfB Stuttgart) zeigte bei der Startelfpremiere gegen den FSV Mainz eine starke Vorstellung. Der Abwehrspieler ordnete die Stuttgarter Defensive und erzielte zudem einen Treffer.

Abwehr: Bastian Oczipka (FC Schalke 04) gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Die Niederlage gegen Hannover 96 konnte der Außenverteidiger aber nicht verhindern.

Foto: Sven Hoppe Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) tat gegen Werder Bremen viel für den Spielaufbau und legte mehr als 12 Kilometer zurück.

Mittelfeld: Filip Kostic (Hamburger SV) sorgte auf der linken Seite für viel Wirbel. War an der Hamburger Führung beteiligt.

Foto: Federico Gambarini Mittelfeld: Nuri Sahin (Borussia Dortmund) erzielte einen Treffer und bereitete einen weiteren beim 2:0-Erfolg über Hertha BSC Berlin vor.

Foto: Federico Gambarini Mittelfeld: André Hahn (Hamburger SV) machte gegen den 1. FC Köln ein hervorragendes Spiel. Der Hamburger lief mehr als 13 Kilometer und erzielte zudem das 1:0 gegen den FC.

Foto: Federico Gambarini Mittelfeld: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) sorgte gegen Hoffenheim auf der rechten Seite für viel Bewegung und krönte seine gute Leistung mit dem zwischenzeitlichen 2:1.

Foto: Carmen Jaspersen Angriff: Robert Lewandowski (Bayern München) war gegen Werder Bremen die Lebensversicherung des Rekordmeisters. Der polnische Nationalspieler erzielte beide Treffer.

Foto: dpa Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) war mit zwei treffern maßgeblich am Erfolg der Leipziger gegen den SC Freiburg beteiligt.

Foto: Stefan Puchner Angriff: Alfred Finnbogason (FC Augsburg) erzielte bereits nach 36 Sekunden die Führung gegen Borussia Mönchengladbach. Zum Sieg reichte es dennoch nicht.

Zweierlei Maß

Gemäßigter in seinem Ärger wäre der Augsburger wohl gewesen, wenn so verfahren worden wäre wie in Stuttgart. Da hatte der Mainzer Marcin Kaminski (25) Stuttgarts Robin Quaison (23) offenbar sträflich zu Fall gebracht. Doch Schiedsrichter Benjamin Brand (28) ließ das Geschehen unbeeindruckt weiterlaufen. Erst als der Ball im Seitenaus landete, meldete sich der Video-Beobachter - und bestärkte Brand in seiner Einschätzung. Zum Unverständnis des Mainzer Sportvorstands Rouven Schröder (41). Er frage sich, wie man selbst mit technischer Hilfe zu der Entscheidung komme, nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Richtig kniffelig wurde es in der 80. Minute, weshalb der Schiedsrichter sofort den Video-Assistenten um Hilfe bat. VfB-Stürmer Simon Terodde (29) ging zwischen Giulio Donati (27) und René Adler (32) zu Boden. Die Szene wurden begutachtet, dann hieß es Elfmeter für Stuttgart. Terodde übernahm selbst - und setzte den Ball an den linken Pfosten. Viel Aufregung also um Nichts, wobei die Schwaben dennoch gewannen - mit 1:0. Der Torschütze? Neuzugang Holger Badstuber (28). Es war 2822 Tage nach seinem ersten das zweite Bundesligator des Abwehrspielers.

Auslaufmodell Müller?

Bei den Münchnern nahm man es mit Gleichmut hin, dass ein Stoß in den Rücken von Robert Lewandowski (30) im Getümmel vor dem Werder-Tor keinen Elfmeter einbrachte. Nach dem Motto "Mir san mir" wurde nicht lamentiert, sondern der Torjäger antwortete auf seine Weise: Mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten. Verstimmt war bei den Bayern dafür ein anderer Star. Weil Thomas Müller (27) erst nach 73-minütigem Bankdrücken ins Spiel kam, ätzte er später in ein ARD-Mikrofon: "Ja, ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt!" Da helfen auch keine Video-Bilder.

Alles beim Alten

Dass diese nicht immer zur Klärung beitragen meint auch Ex-Schiedsrichter Markus Merk (55). Als Sky-Experte stellte er fest: "Wir werden ebenso viele Diskussionen mit wie ohne Videobeweis haben." Nicht zuletzt deshalb, weil die Schiedsrichter seinem Empfinden nach mehr laufen lassen als früher, und sich auf den Video-Assistenten verlassen.

Mehr Klarheit

Zu vorschnell sind Jörg Schmadtke (52) all die Diskussionen. Er, wie auch Gladbachs Trainer Dieter Hecking (52), ist der Meinung, dass die Video-Entscheidungen unter dem Strich für mehr Klarheit sorgen. Sicher sei das System noch nicht perfekt, aber auch gerade erst neu. Gut Ding will Weile haben.