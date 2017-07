Inhaltsverzeichnis 1. „Zu Hause komme ich wieder zu mir“ 2. „Man wird immer schneller“ 3. „Das war irgendwie total unbegreiflich“

Bockeroth. Konstanze Klosterhalfen aus Königswinter-Bockeroth gilt als Jahrhunderttalent des deutschen Mittelstreckenlaufs. Vor der WM in London erzählt die 20-Jährige, warum sie in Rennen immer vorneweg läuft, wer ihr Vorbild ist und was Heimat für sie bedeutet.

Ortsausgang Bockeroth. Ein Rentner bei der Gartenarbeit beobachtet staunend, wie schnell Konstanze Klosterhalfen vorbeirennt. Gazellenartig. „Im Winter sehe ich sie fast immer am Wochenende hier laufen“, sagt der Mann, „egal ob es regnet, stürmt oder schneit.“

Die 20-Jährige ist Deutschlands größte Laufhoffnung für die WM in London (4. bis 13. August). Im Interview mit Berthold Mertes erzählt die Mittelstrecklerin, warum sie in ihren Rennen fast immer vorneweg läuft, wie sie mit Erfolgsdruck umgeht, und wer ihr Vorbild ist.

Konstanze, im Siebengebirge kennt Sie inzwischen jedes Kind, und die Herzen der Leichtathletikanhänger erobern Sie im Sturm, wie zuletzt in Erfurt beim Gewinn des deutschen Meistertitels über 1500 Meter. Gefällt Ihnen diese Prominenz?

Konstanze Klosterhalfen: Wenn ich Menschen begeistern kann mit dem, was ich gerne mache, und viele sich mit mir freuen, dann ist das ein schönes Gefühl.

Haben Sie die Jubelbilder von sich schon im Kopf gehabt, als Sie sich im Alter von elf Jahren erstmals von Ihren Eltern zum Training nach Leverkusen bringen ließen?

Klosterhalfen: Auf keinen Fall. Ich habe Schritt für Schritt gedacht. Früher wollte ich immer diese Wimpel gewinnen, die man bei Kreismeisterschaften bekommt – an deutsche Meisterschaften habe ich überhaupt nicht gedacht.

Wann haben Sie Ihre ersten Wimpel gewonnen?

Klosterhalfen: Das hat gedauert. Ich musste anfangs sehr kämpfen, um die anderen zu schlagen und einen Wimpel zu bekommen. Wann genau das war, weiß ich nicht mehr.

Was machen die Erfolgserlebnisse mit Ihnen?

Klosterhalfen: An mir als Person ändert das hoffentlich nicht so viel. Es gibt einem unheimlich viel positive Energie. Und ein schönes Lebensgefühl.

Und die Lobeshymnen vom Jahrhunderttalent?

Klosterhalfen: Darüber freue ich mich auch. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich selbst. Und weiß nicht, ob ich mich so damit identifizieren kann.

Konstanze Klosterhalfen Foto: dpa Meisterlich: Konstanze Klosterhalfen bei ihrem DM-Sieg.

Foto: Holger Teusch, Unterm Bergfried 20, 54538 Bausendorf, Telefon 06532/954022 Mit deutlichem Vorsprung erreichte Konstanze Klosterhalfen nach 16:05 Minuten das Ziel.

Foto: privat Strahlende Siegerin: Die Bockerotherin Konstanze Klosterhalfen nach ihrem erneuten Titelgewinn bei der Crosslauf-EM.

Foto: Priedemuth Unwiderstehliches Finale: Konstanze Klosterhalfen auf der Zielgeraden.

Foto: Birkenstock Konstanze Klosterhalfen gewann Bronze bei der U20-EM und wurde danach in persönlicher Bestzeit DM-Zweite bei den Frauen.

Foto: Privat Einen Namen haben sie sich inzwischen über die hiesige Szene hinaus gemacht: Mittelstrecklerin Konstanze Klosterhalfen aus Oberwinter und ihr Leverkusener Trainer Sebastian Weiß am Rande des Meetings in Lausanne im Juli 2014. Ein Höhepunkt: Klosterhalfens Jugend-Halleneuroparekord über 1500 Meter.

Gibt es für Sie noch ein Leben abseits der Laufbahn?

Klosterhalfen: Auf jeden Fall. Klar: In der Wettkampfsaison bin ich viel unterwegs und habe nicht so viel Zeit. Auch in der Vorbereitungsphase ist man viel in Trainingslagern. Aber zwischendurch, wenn ich dann nach Hause komme, finde ich es immer wieder schön, mich mit Freunden zu treffen. Es bleibt auch noch Zeit nebenbei.

Sie glauben aber doch nicht, dass Sie Ihr Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln in der Regelzeit abschließen können?

Klosterhalfen: Im Moment bin ich noch ganz gut dabei, aber wie das mit all den Klausuren klappt, das wird sich zeigen. Aber da mache ich mir auch nicht zu viel Stress.

Warum laufen Sie so schnell los? Ist es Ehrgeiz, ein innerer Druck?

Klosterhalfen: Ich mag es nicht, wenn ein Rennen verbummelt wird und finde das schnelle Laufen einfach schön. Wenn es nicht gerade ein Meisterschaftsrennen ist, dann ist es ja auch für die Zeit wichtig. Und es ist immer gut, wenn man nicht im Getümmel steckt.