Tischtennis-WM

DÜSSELDORF. Es hat nicht gereicht für Timo Boll und seinen Top-Partner Ma Long. Im Achtelfinale der WM in Düsseldorf war Chinas Top-Duo stärker. Petrissa Solja zieht ins Mixed-Halbfinale ein und hat eine Medaille schon sicher.

Von Daniela Greulich, 02.06.2017

Kurz nachdem in einer hochklassigen Partie sein großer Titeltraum geplatzt ist, wirkte Timo Boll niedergeschlagen, aber gefasst. Große Hoffnungen hatte der deutsche Tischtennis-Star in dieses Doppel mit dem chinesischen Branchenführer Ma Long gesetzt. Bei der Heim-WM in Düsseldorf wollte der 36-jährige Ausnahmespieler endlich die lang ersehnte Goldmedaille gewinnen. Doch im Achtelfinale spielte Chinas Topduo mit Titelverteidiger Xu Xin und dem WM-Dritten Fan Zhendong zu stark – Boll/Ma Long unterlagen mit 1:4 Sätzen (13:11, 10:12, 8:11, 9:11, 8:11) und flogen aus dem Wettbewerb.

„Wir haben alles probiert“, analysierte der enttäuschte Boll nüchtern. „Ich habe an meinem Leistungslimit gespielt.“ Die Absprachen und die Harmonie im Doppel seien in Ordnung gewesen, letztlich hätten individuelle Fehler den Ausschlag gegeben. „Das Spiel war auf einem hohen Niveau, sodass uns die Chinesen auch gezwungen haben, Fehler zu machen.“

Doch ein Punkt könnte dem Weltranglistenachten noch den Schlaf rauben. Mit einer Satzführung im Rücken vergab das deutsch-chinesische Duo in Durchgang zwei einen Satzball – wohl der Knackpunkt im Spiel. Denn erst ging der Satz verloren und in der Folge das ganze Spiel. Da halfen auch die vielen „Timo“-Rufe der Fans und das frenetische Klatschen der Zuschauer nicht. „Die beiden Chinesen haben in jeden Ballwechsel sehr viel Power gelegt und unglaublich platziert gespielt“, lobte Bundestrainer Jörg Roßkopf die zwei Gegner aus dem Reich der Mitte. „Das war schon ein herausragendes Doppel.“ Ein Finale wäre ein würdiger Rahmen für die Partie gewesen, fügte er hinzu – doch das Lospech machte der Medaillenhoffnung des Deutschen Tischtennis-Bundes einen Strich durch die Rechnung.

Dass der chinesische Verband es Boll ermöglichte, zum dritten Mal gemeinsam mit dem Weltranglistenersten Ma Long Doppel zu spielen, zeigt die Wertschätzung, die der Linkshänder im Land des unumstrittenen Weltmarktführers genießt. Über Jahre hat er sich dort großen Respekt erworben, die Fans dort nennen ihn fast liebevoll „Onkel Bo“. Spätestens seit er 2002 und 2003 an der Spitze der Weltrangliste stand, ist er dort anders als in seinem Heimatland ein Superstar. In Europa hat er im Einzel alles gewonnen. Mit dem deutschen Team gewann er bei Olympischen Spielen zwei Bronzemedaillen und bei Weltmeisterschaften viermal Silber. WM-Silber holte er 2005 auch im Doppel gemeinsam mit Christian Süß und dann 2011 in Rotterdam Bronze im Einzel. Nur Gold – das fehlt. So ist er trotz der vielen Erfolge noch ein Unvollendeter.

Allerdings darf Boll auch in Düsseldorf noch weiter hoffen: Nur knapp zwei Stunden nach der Doppelpleite zog er durch ein deutliches 4:0 (11:7, 11:8, 11:8, 11:8) gegen den Polen Jakub Dyjas souverän in die dritte Runde ein. „Mit dem Spiel bin ich wirklich zufrieden. Das war eines meiner besten Spiele nach der Knie-OP“, sagt er zufrieden. Er habe aber auch mehr Zeit für seine Schläge als im Doppel gehabt. „Im Vergleich zur Partie gegen die Chinesen kommt einem das Spiel gegen einen Top-Europäer vor wie Zeitlupen-Tischtennis“, beschrieb er die Dominanz der Chinesen in seiner Sportart. Am Freitag kämpft er nun gegen den Koreaner Jang Woojin, der Patrick Franziska mit 4:0 schlug, um den Einzug ins Achtelfinale.

Das hat bei den Damen Kristin Silbereisen durch einen 4:2-Erfolg gegen die Koreanerin Lee Zion schon erreicht. Eine Medaille bereits sicher hat die Berlinerin Petrissa Solja. Im Mixed-Wettbewerb schlug sie mit ihrem chinesischen Partner, dem WM-Zweiten Fang Bo, zunächst die Kombination Chuang Chih-Yuan und Chen Szu-Yu aus Taiwan deutlich 4:0 und am Donnerstagabend dann auch das schwedische Duo Matilda Ekholm/Mattias Karlsson 4:1. Mit dem Halbfinaleinzug ist dem Duo Bronze bereits sicher.

Dabei zeigte sich Solja gut erholt von ihrem unerwartet frühen Ausscheiden im Einzelwettbewerb am Tag zuvor. „Die Nacht war kurz, mir ist sehr viel durch den Kopf gegangen“, gab die Weltranglisten-20. zu. „Aber ich habe das Gefühl, dass das heute wieder die alte Peti war.“ Und an ihrer Seite hat sie ja auch einen Top-Athleten. „Am Anfang war ich nervös, mit ihm zu spielen. Jetzt gibt es mir Ruhe, weil ich sehe, was für Bälle er spielen kann.“