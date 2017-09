DTM-Pilot Mike Rockenfeller im Interview

Bonn. DTM-Pilot Mike Rockenfeller spricht im Interview mit GA-Mitarbeiter Oliver Ermert über die Traditionsrennserie, schwere Unfälle, frustrierende Jahre und Titelchancen.

Von Oliver Ermert, 09.09.2017

Das letzte Saisondrittel der DTM startet am Wochenende mit den Rennen auf dem Nürburgring. Als Dritter liegt Audi-Pilot Mike Rockenfeller mit 110 Punkten knapp hinter seinen Markenkollegen Mattias Ekström (128) und René Rast (114). Mit dem Neuwieder sprach in Bonn GA-Mitarbeiter Oliver Ermert.

Wann beschlossen Sie, Profirennfahrer zu werden?

Mike Rockenfeller: Genau weiß ich das nicht mehr. Aber es muss in der Zeit gewesen sein, als ich mit dem Kartfahren angefangen habe und die Ära von Michael Schumacher begann. Als Junge träumst Du davon, Rennfahrer zu werden.

Wann wurden Sie zu „Rocky“?

Rockenfeller: Rockenfeller ist ein sehr langer Name. Als zu Beginn meiner Karriere die Boxentafeln beklebt werden mussten und nur begrenzt Platz zur Verfügung stand, wurde ich zu Rocky. Dabei ist es geblieben.

Was machen Sie zwischen den Rennwochenenden?

Rockenfeller: Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Kleine Kinder. Damit ist eigentlich alles gesagt. Natürlich muss ich auch trainieren, um fit zu bleiben. Dazu kommen Termine zwischen den Rennen, mal mehr, mal weniger.

Wenn Sie mit dem Wohnmobil zur Rennstrecke kommen, muss es Ihr Vater fahren, weil Sie keinen entsprechenden Führerschein haben. Wie kommt's?

Rockenfeller: Als ich den Pkw-Führerschein machte, wurden die Führerscheinklassen umgestellt und ich habe nur den normalen gemacht. Der gilt nicht für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen. Ich hole das aber nach, weil ich Campen schön finde, nicht nur an der Rennstrecke, sondern auch im Urlaub. Ich habe jetzt schon mal den Motorradführerschein gemacht, obwohl ich gar kein Motorrad fahre. In der Schweiz, wo ich lebe, gibt’s den aber relativ einfach.

Sie fahren seit 2007 in der DTM. Wie hat sich die Serie seither verändert?

Rockenfeller: Der größte Schritt kam 2012 mit der neuen Fahrzeuggeneration und BMW als drittem Hersteller. Die Kernidentität der Meisterschaft hat sich aber nie geändert. Das sind Fannähe, enger Motorsport und harte Zweikämpfe auf der Strecke.

Welche Rolle spielt in der DTM der Fahrer, welche das Umfeld, insbesondere der Renningenieur?

Rockenfeller: Der Fahrer spielt eine ganz große Rolle. Aber du bist immer nur so gut wie dein Team, dein Ingenieur und deine Mechaniker. Der Ingenieur ist deine Vertrauensperson, der mit dir das Auto abstimmt. Man hat zwar Daten ohne Ende, manchmal macht man aber auch etwas einfach aus dem Bauch heraus.

Sie haben Ihre Gedanken nach Ihrem Titelgewinn 2013 einmal mit den Worten beschrieben: 'In dem Augenblick kam all das hoch, was ich in den letzten Jahren durchgemacht hatte – all den Dreck, den ich in der DTM fressen musste.' Welchen Dreck meinten Sie?

Rockenfeller: Das ist relativ leicht gesagt. Ich bin ja vier Jahre lang in einem alten Auto gefahren. Damals gab es noch Vorjahreswagen und Vorvorjahreswagen. Vier Jahre, in denen du keine Rennen gewinnen und nicht um die Meisterschaft fahren konntest. Vier Jahre sind in einem Rennfahrerleben eine lange Zeit. Das ist übrigens auch ein wesentlicher Unterschied zu früher: Heute fahren in der DTM alle aktuelles Material.

Sind die positiven Veränderungen in diesem Jahr allein auf den neuen DTM-Chef Gerhard Berger zurückzuführen oder lagen die Pläne schon länger in der Schublade?

Rockenfeller: Teils, teils, glaube ich. Es ist nicht alles nur auf seinem Mist gewachsen. Das sagt er auch selbst. Aber er hat viele Dinge angeschoben, hat gute Kontakte und die große Chance, die DTM und den Tourenwagensport in Deutschland neu auszurichten.

Auf dem Norisring hatten Sie einen schweren Unfall. Von hinten kam nahezu ungebremst Gary Paffett herangerauscht. Haben Sie das Unheil im Rückspiegel kommen sehen oder sind Sie überrascht worden?

Rockenfeller: Nein, ich habe nichts kommen sehen. Leider! Zum Glück sind die Autos sehr sicher. Ich habe mir den linken Fuß gebrochen. Hätte ich die Pedale etwas anders eingestellt, wäre gar nichts passiert. So bin ich beim Aufprall blöd an eine Stelle gekommen.

Sie waren nur drei Wochen später in Moskau wieder am Start. Die Verletzung war noch nicht verheilt. Wie schmerzhaft war das?

Rockenfeller: Es ging. Wenn du im Rennen bist, voll Adrenalin, dann spürst du den Schmerz kaum. Beim Ein- und Aussteigen merkst du es schon. Das erste Mal seit zehneinhalb Jahren DTM musste ich mit rechts statt mit links bremsen.

Vor dem Norisring hatten Sie 2011 in Le Mans einen schweren Unfall. Sie sind jetzt Familienvater. Denkt man da schon mal ans Aufhören?

Rockenfeller: Bis jetzt nicht. Für beide Unfälle konnte ich nichts. Das macht es leichter, sie zu verarbeiten. Die Autos sind heute auch sehr sicher. Natürlich machst du dir als Vater Gedanken und Sorgen um deine Kinder. Ich hoffe aber, dass ich keine weiteren schweren Unfälle haben werde und eines Tages zurücktrete, einfach weil die Zeit gekommen ist.

Sie kämpfen in diesem Jahr um den Titel. Ihre zwei Hauptkonkurrenten sind Ihre Markenkollegen Mattias Ekström und René Rast. Sollte es in den nächsten Rennen nicht laufen, werden Sie dann zum Wasserträger?

Rockenfeller: Das kann irgendwann passieren. Wenn man rechnerisch keine großen Chancen mehr hat, dann ist das für mich selbstverständlich. Dann braucht mir das keiner zu sagen. Natürlich ist es mir lieber, es gewinnt ein Teamkollege auf einem Audi als ein BMW- oder Mercedes-Fahrer.

Sie haben einmal bedauert, dass Sie niemals einen Formel-1-Renner fahren konnten. Jetzt zieht es viele Hersteller in die Formel E. Ein Thema für Sie?

Rockenfeller: Vielleicht, ich würde es nicht ausschließen. Aber ich wünsche mir, dass ich weiterhin in der DTM fahren kann. Ich hätte aber auch Lust, mal wieder ein offenes Auto zu fahren.

Ihr Tipp fürs Wochenende?

Rockenfeller: BMW ist Favorit, weil sie am leichtesten sind. Aber Rennsport ist verrückt. Regen oder Safety-Car-Phasen können alles durcheinanderbringen.