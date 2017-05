PKW prallt gegen Bus

Wachtberg. Bei einem Unfall in Wachtberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere weitere Personen wurden verletzt. Ein PKW kollidierte frontal mit einem Bus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2017

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall in Wachtberg-Berkum gekommen. Im Bereich des Einkaufszentrums "Am Wachtbergring" sind ein Bus und ein PKW frontal zusammengestoßen. Dabei sind nach Angaben von Wachtbergs Wehrleiter Markus Zettelmeyer der Fahrer des PKW sowie eine Beifahrerin ums Leben gekommen. Eine weitere Beifahrerin wurde schwer verletzt, sie schwebt noch in Lebensgefahr. Im Bus wurden drei Personen verletzt.

"Bei unserem Eintreffen war der Fahrer des PKW im Auto eingeklemmt. Außerdem war sofort zu sehen, dass es mehrere Verletzte gab", so Zettelmeyer. Deshalb habe man sofort zahlreiche Rettungskräfte nachalarmiert, um die Verletzten versorgen zu können.

Der Bus kam laut Feuerwehr aus Richtung Berkum, der PKW fuhr in die entgegengesetzte Richtung und steuerte dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

"Der Fahrer des PKW ist leider noch an der Unfallstelle verstorben, seine beiden Beifahrerinnen wurden schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr", so der Wehrleiter. Kurze Zeit später sei eine der Verletzten dann im Krankenhaus verstorben. Die Verletzten im Bus erlitten Prellungen und Schnittwunden.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Straße "Am Wachtbergring" ist zwischen dem Kreisel der K57 und dem Kreisel am Einkaufszentrum gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache, die Verletzten wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Über die Identität der drei PKW-Insassen hat die Polizei aktuell noch keine Informationen. Aufgrund der Unfallaufnahme bleibt die Straße im genannten Bereich vorerst gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.

