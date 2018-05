Ein Verletzter

Am Nachmittag ist es in Wachtberg-Werthhoven zu einem Unfall gekommen.

Wachtberg . Am Donnerstagmittag hat es einen Unfall in Wachtberg-Werthhoven gegeben. Zwei Autos sind dabei zusammengestoßen. Die Fraunhoferstraße ist zurzeit gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2018

Am Donnerstagnachmittag ist es in dem Wachtberger Ortsteil Werthhoven zu einem Unfall mit zwei Pkw gekommen. Auf der Kreuzung Fraunhoferstraße/Züllighovener Weg sind zwei Pkw kollidiert. Während der stark beschädigte Mercedes auf der Straße liegen blieb, schlitterte der andere Pkw in ein Feld neben der Straße.

Wie Polizeisprecher Michael Ruck mitteilte, ist die Fraunhoferstraße derzeit komplett gesperrt. Demnach gibt es eine verletzte Person. Zu dem Verletzungsgrad konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Gut 15 Einsatzkräfte sind vor Ort. Da aus einem Auto Flüssigkeiten ausgetreten sind, kümmert sich die Feuerwehr derzeit darum, mit Bindemitteln die ausgetretenen Stoffe abzudecken.

Weitere Berichterstattung folgt.