Historisches Fachwerk in Wachtberg

Wachtberg. Der Heimatverein Niederbachem hat sich für die Wiedererrichtung einer alten Scheune in Arzdorf eingesetzt. Die alte Bausubstanz wie die Balken und das Dach blieben bestehen, das Fachwerk wurde neu gemacht.

Von Axel Vogel, 17.05.2017

Die aufwendige Aktion in Sachen Rettung alter Bausubstanz in Arzdorf ist voll und ganz geglückt: Die Scheune, die einst in Niederbachem stand und eigentlich abgerissen werden sollte, steht fast fertig auf dem Hof eines Landwirts am Ortsausgang nahe der L 123. Sie wurde originalgetreu wiedererrichtet, mit den alten Balken und altem Dach, aber neuem Fachwerk.

Entscheidendes Schwungrad der Rettungsaktion war der Heimatverein Niederbachem um seinen stellvertretenden Vorsitzenden Walter Töpner. Der hatte in der Vergangenheit zu viele alte Fachwerkhofanlagen verschwinden sehen. Dieses Schicksal hatte im vergangenen Sommer auch der Fachwerkscheune gedroht, die zum leerstehenden Zettelmeyer-Hof an der Bondorfer Straße in Niederbachem gehörte. Auf dem Gelände baut Investor Michael Geppert, der ebenfalls aus Wachtberg kommt, derzeit seniorenfreundliche Wohnungen.

Wie berichtet, hatte der Heimatverein Niederbachem die Tochter des Arzdorfer Landeswirtes für den Erhalt der Scheune aus dem 18. Jahrhundert begeistern können. Architekt Heinz Hartmann organisierte dann im Auftrag des neuen Eigentümers den Wiederaufbau. Die Schreinerei Gies aus Dernau bediente sich dabei einer Technik, die im 18. Jahrhundert üblich war. Zwar hat sie Erfahrung mit solch alten Gebäuden, das Versetzen einer kompletten Scheune war jedoch auch für die Schreiner eine Premiere. Laut Hartmann ist geplant, dass ein Hofladen in der alten Scheune aufmacht.