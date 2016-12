Geplante Kita in Villiprott

Auf der Brachfläche hinter dem Spielplatz Auf den zehn Morgen in Villiprott soll eine Kita entstehen.

31.12.2016 Wachtberg-Villiprott. Villiprotter Eltern warten auf den Start des Kindergartenneubaus. Die Baugenehmigung liegt vor, einige Fragen sind aber noch offen.

Die Handwerkerfirmen stehen schon bereit, um in Villiprott eine neue Kita zu bauen, auf die viele junge Familien sehnlich warten. „An Anmeldungen herrscht kein Mangel“, sagt Achim Kunitz, Geschäftsführer der evangelischen Axenfeld Gesellschaft, die Träger der neuen Einrichtung wird. Eigentlich hätte man jetzt schon mit dem Bau beginnen wollen, aber das verzögert sich jetzt: In der letzten Ratssitzung, in der die Gesellschaft auf eine endgültige Zusage gehofft hatte, kamen von Seiten der Politik noch Fragen auf.

Laut Kunitz bestehen noch Unklarheiten bezüglich des mit der Errichtung der Kita einhergehenden Erbbauvertrages einerseits und der Zuteilung von Landes- und Kreismitteln für den Bau andererseits. Für den 17. Januar hat der Rat eine Sondersitzung speziell für dieses Thema angesetzt, bis dahin sollten die Fragen beantwortet sein. Die hätten ihre Berechtigung, würden aber das Projekt nicht gefährden, sagt die Wachtberger Bürgermeisterin Renate Offergeld. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Im Prinzip stimmt Kunitz da zu. Die Baugenehmigung liegt vor, und wenn der Rat am 17. Januar sein O. k. gibt, kann es recht schnell losgehen. Dann wird es aber auch Zeit, denn am 1. August soll die Kita schon eröffnet werden. „Einen Kindergarten innerhalb von sechs Monaten zu bauen ist schon sportlich“, sagt er. Es sei aber aber machbar.

Aber: „Wenn es am 17. Januar nicht zu einer Entscheidung kommt, dann sind die Termine nicht mehr zu halten“, so Kunitz. Und die Handwerker würden sich auch nicht ewig auf Abruf halten. Die Kita mit ihren drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren, ab drei Jahren und von zwei bis sechs Jahren will man auf jeden Fall bauen, nur würde sie im Falle einer weiteren Vertagung nicht mehr rechtzeitig zum Ende der Sommerferien fertiggestellt. Er sei deshalb „mäßig entspannt“. (Von Stefan Knopp)